Un rival ‘europeo’ de la Concacaf reta a Panamá en los cuartos de final de la Liga de Naciones

La selección de Panamá vuelve a la acción tras la gira asiática para el último desafío de este 2026. El equipo buscará su pase, por cuarta vez consecutiva, al Final Four de la Liga de Naciones, sin embargo antes de esa fase final del torneo deberán enfrentarse a un difícil, pero conocido, Curazao.

El equipo caribeño no es un completo desconocido para el combinado de Thomas Christiansen, ya que fue su rival en las Eliminatorias camino al Mundial 2022 también en la Liga de Naciones 2023-2024. Esto significa que el equipo ya conoce como juega este rival, pero para esta ocasión tendrán enfrente a una camada completamente distinta. Y los que repiten, serán jugadores más maduros de aquella última vez cuando se enfrentaron el pasado 13 de octubre del 2023 cuando Panamá se llevó el sufrido triunfo 1-2 en territorio rival.

Como ya es sabido por muchos, Curazao es una selección que, en un 99% por no decir toda, son futbolistas nacionalizados y que tienen raíces curazoleñas. De los convocados por el técnico Dick Advocaat, tan solo uno nació en Curazao, los demás son nacidos en Países Bajos, pero que tienen raíces del país caribeño y decidieron representar este país.

Estamos hablando de Tahith Chong, de 26 años, quien juega actualmente para el Sheffield United de la Championship de Inglaterra. En su currículum también figuran equipos en los que estuvo como en el Manchester United (jugó 16 partidos con el primer equipo), Werder Bremen, Brujas, Birmingham City y el Luton Town.

De hecho, muchos de sus otros compañeros tomaron la decisión de jugar con Curazao tras representar a las categorías inferiores de Países Bajos, pero que con el paso del tiempo vieron que sus puertas en el equipo mayor se les iba cerrando.

Como se había mencionado anteriormente, este equipo ya sabe lo que es jugar ante Panamá. Thomas Christiansen, técnico del equipo panameño, en su conferencia de prensa cuando dio la lista de convocados, advirtió que este equipo es peligroso y que ya saben a lo que se enfrentarán.

“Sabemos que no es fácil. Curazao ha mejorado muchísimo desde la primera vez que nos enfrentamos a ellos y sabemos lo que nos espera. Lo que sí que hay que tener claro es que todo el mundo tiene que estar preparado”, declaró el técnico.

En los tres partidos recientes ante Curazao, Panamá nunca ha perdido (dos victorias y un empate), pero siempre ha sufrido dentro de la cancha, sobre todo cuando le ha tocado jugar de visitante, que fueron dos.

El mencionado último duelo que saldó Panamá con el 1-2 de visitante, los autores de los goles fueron Édgar Bárcenas y José Luis Rodríguez. Ambos jugadores están entre los 25 convocados para esta serie y saben de primera mano lo que es jugar en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad.

Dick Advocaat, quien pasó por los banquillos del Feyenoord, Utrecht, entre otros equipos, conoce de primera mano a sus jugadores. El sistema de juego del neerlandés cambia en base a las necesidades del equipo y al rival al que se enfrentará, es decir casi nunca repite dibujo táctico y se adapta a lo que muestra el rival.

En la famosa remontada ante Costa Rica, partido que iba perdiendo 3-0 y lo termina ganando 3-4, utilizó un 3-5-2, pero para su último cotejo ante Trinidad y Tobago, apostó con un 4-4-2 manteniendo a dos hombres en punta. Durante el Mundial 2026, contra Alemania, en la goleada que sufrieron 7-1, apostó por un 4-3-1-2 con un media punta. Mientras que ante Ecuador, partido que empató 0-0, utilizó un 5-4-1 en su formación.

Hombre por hombre, Curazao será un rival muy exigente. Sumado a ello, la cancha jugará un papel muy importante. El estadio Ergilio Hato es de césped natural y en este recinto corre mucha brisa, por lo que los balones aéreos serán un desafío para ambos conjuntos.

Si nos fijamos de manera individual, ellos tienen jugadores de renombre que juegan en ligas importantes como el portero Kiyani Zeggen del AZ Alkmaar. También están Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Burnley), Chong (Sheffield United) o Sherel Floranus (PEC Zwolle).

Más allá de los que pueda ofrecer Curazao, Panamá deberá estar preparado para sufrir en una de las llaves más atractivas de estos cuartos de final de la Liga de Naciones. Más allá de eso, el equipo tiene con que contrarrestar las amenazas de Curazao e instalarse, por cuarta vez consecutiva, en el Final Four de la Liga de Naciones 2026-2027 en el próximo mes de marzo.