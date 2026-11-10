Podios y medallas: la gimnasia panameña se proyecta al mundo

La gimnasia en Panamá atraviesa una evolución histórica caracterizada por la diversificación de sus disciplinas, la constante renovación generacional y una presencia internacional cada vez más marcada. Con base en los reportes e información oficial emitidos por la Federación Panameña de Gimnasia y el Comité Olímpico de Panamá (COP), el deporte nacional registra un avance cualitativo impulsado principalmente por el desempeño reciente de la gimnasia rítmica, modalidad que ha escalado a escenarios continentales inéditos. Este auge se complementa directamente con la base de la gimnasia artística y aeróbica, configurando un plan de trabajo técnico que abarca desde torneos formativos en suelo local hasta citas de nivel sudamericano, mundial y olímpico juvenil.

El hito reciente

El indicador más relevante del crecimiento técnico en la gimnasia rítmica se dio en el marco del Campeonato Sudamericano de la disciplina celebrado en Medellín, Colombia. De acuerdo con los datos confirmados por la Federación Panameña de Gimnasia, la delegación nacional firmó una actuación histórica al clasificar a tres finales continentales, compitiendo directamente contra representaciones de gran tradición como Brasil, Argentina y Chile: Ivanna Calvo (Categoría AC4): Destacó al acceder a la final del aparato pelota. Tras clasificar en la décima posición entre 25 competidoras con una nota de 18.750, logró elevar su puntuación en la final sudamericana a 19.150 puntos para ocupar el 7.º lugar entre las ocho mejores gimnastas del torneo. Además, cerró su participación en la 10.ª casilla de la clasificación general (All-Around) entre 31 atletas, acumulando 71.750 puntos. Isabella Vargas (Categoría Junior): Logró un doble pase a finales continentales. En el aparato aro, avanzó en la 6.ª posición de la ronda clasificatoria (21.700 puntos) y culminó en la 5.ª posición sudamericana durante la final con un registro de 21.450. En el aparato cinta, se ubicó 5.ª en la clasificación (20.700 puntos) y finalizó 8.ª en la jornada decisiva con 18.650 puntos. En el evento individual general (All-Around), Vargas finalizó en la 11.ª posición entre 29 participantes con 77.250 puntos.Este desempeño representa un precedente inédito para la gimnasia rítmica panameña en certámenes avalados por la Confederación Sudamericana de Gimnasia, respaldado por el trabajo de clubes locales como The Victory Gym y el cuerpo técnico liderado por el entrenador João Marcos Santos. La fiesta en casa: Brillo panameño en la Arena Roberto DuránEl desarrollo competitivo tuvo su demostración más amplia en territorio nacional con la organización simultánea del XV Campeonato Centroamericano de Gimnasia Rítmica, el I Campeonato Centroamericano de Gimnasia Aeróbica y los eventos de gimnasia artística en la Arena Roberto Durán, en la Ciudad de Panamá. Conforme a las actas oficiales de la federación, la representación istmeña ratificó su liderazgo en la región centroamericana: Gimnasia Rítmica (Nivel 6 y 7): Valerie Espinosa (Stoenescu Rhythmic Gymnastics) se convirtió en la figura del Nivel 6 al conquistar cinco medallas de oro (manos libres, cuerda, aro, All-Around y por equipos junto a Alanís Aguilera y Lía Mapp) y una medalla de bronce en cinta. En el Nivel 7, Zoé Salazar alcanzó el oro en el aparato mazas, mientras que Cristina García sumó medalla de plata en aro y bronce en mazas. El equipo del Nivel 7 (integrado por Antonella Carrasco, Cristina García y Zoé Salazar) obtuvo la medalla de bronce, al tiempo que el trío de la categoría AC2 se adjudicó la presea dorada. En la categoría juvenil, Isabella Vargas reconfirmó su nivel regional al obtener oro en aro, bronce en pelota y bronce en el All-Around. Gimnasia Aeróbica: En el estreno del certamen regional de esta modalidad, Panamá cosechó títulos centroamericanos con medallas de oro individuales obtenidas por María Fernanda Mojica (categoría Youth) y Lía Yépez (categoría Junior). El trío Youth, conformado por Adriana Quesada, Natalia Flores y Allison Delgado, logró la medalla de oro, sumado a las medallas de plata individuales conseguidas por Adriana Quesada (Youth) y María Gutiérrez (Junior).

Gimnasia artística: Proyección a largo plazo

Si bien la gimnasia rítmica acapara la atención por sus podios continentales más recientes, la gimnasia artística constituye el pilar histórico de la disciplina en el país. El estándar de alta exigencia ha sido fijado por figuras como Hillary Heron, atleta que hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024 y que se mantiene como la primera gimnasta del mundo —fuera de Simone Biles— en ejecutar el elemento “Biles 1” en un evento oficial de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). Según los reportes de seguimiento del Comité Olímpico de Panamá y la federación nacional, la artística sostiene su presencia en las máximas plataformas globales: 54º Campeonato Mundial de Gimnasia Artística (Róterdam): La delegación panameña midió fuerzas ante la élite del planeta. En la prueba del All-Around, Hillary Heron encabezó la representación nacional con una nota acumulada de 48.333 puntos, seguida por Ana Gabriela Gutiérrez con 45.432. En los aparatos individuales, Ana Lucía Beitía registró 12.966 puntos en la prueba de salto, mientras que Alyiah Lide completó la rutina de piso con una calificación de 11.300 puntos. Este resultado fija el punto de partida técnico rumbo al 55º Campeonato Mundial en Chengdu 2027, certamen clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar 2026): En el ámbito olímpico juvenil, la gimnasta Aylin Goon Lan vistió los colores de la delegación del COP en Dakar, Senegal. Durante la ronda clasificatoria del All-Around en gimnasia artística, Goon Lan se ubicó en la posición 44 entre 57 participantes tras registrar un total de 41.265 puntos (11.766 en viga de equilibrio, 11.600 en salto, 10.666 en suelo y 7.233 en barras asimétricas).

El futuro de la disciplina