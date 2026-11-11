Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 11 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este miércoles lluvias dispersas y tormentas eléctricas en sectores de la vertiente del Caribe, así como aguaceros aislados en áreas marítimas del Pacífico panameño. Además, se anticipa una tarde calurosa en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada se esperan lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, en Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé.

En la vertiente del Pacífico, las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la tarde en Darién, Panamá, sur de Veraguas y el occidente de Chiriquí, donde podrían registrarse aguaceros aislados con tormentas eléctricas ocasionales.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 14 °C y 19 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 22 °C y 27 °C. Las máximas podrían alcanzar entre 30 °C y 34 °C en gran parte del territorio nacional, generando una elevada sensación térmica.

El IMHPA también advierte sobre índices máximos de radiación ultravioleta UV-B entre 8 y 11, considerados de riesgo muy alto a extremo, por lo que recomienda evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar, ropa adecuada y mantenerse hidratado.