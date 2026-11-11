Epidemia de ébola en RDC se convierte en la segunda más mortífera de la historia

La epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) ha superado los 11.000 casos confirmados y acumula 5.387 fallecidos, según el último informe de las autoridades sanitarias del país.

De acuerdo con la agencia EFE, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC contabilizó 11.042 infecciones hasta el 9 de noviembre. El brote presenta una tasa de letalidad del 48,8 %.

El informe también detalla que 2.990 pacientes se han recuperado de la enfermedad, mientras que otros 651 permanecen hospitalizados o en aislamiento.

Según EFE, las provincias de Ituri, considerada el epicentro de la epidemia, y Kivu del Norte son las más afectadas, con el 57,7 % y el 32,7 % de los nuevos casos registrados el 9 de noviembre, respectivamente.

Este brote representa la decimoséptima epidemia de ébola registrada en la República Democrática del Congo y se ha convertido en la segunda más mortífera a nivel mundial, según dio a conocer EFE.

Sin embargo, todavía se encuentra por debajo de la epidemia que afectó a África occidental entre 2014 y 2016, cuando se contabilizaron alrededor de 28.000 contagios y 11.000 fallecidos.

EFE también informó que, la actual epidemia es causada por la cepa Bundibugyo, para la cual no existen tratamientos específicos. Ante este escenario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que ya iniciaron ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta el momento, han mostrado resultados de seguridad positivos.

La epidemia también traspasó las fronteras congoleñas y llegó a Uganda, Kenia y Nigeria. En Uganda, la OMS declaró el fin del brote el pasado 26 de agosto, luego de registrar 20 contagios confirmados y dos fallecidos.

En Europa también se han registrado casos vinculados al brote congoleño. Francia detectó una infección, mientras que cuatro personas fueron evacuadas desde la RDC hacia Países Bajos, Alemania y Reino Unido tras contraer el virus, según la agencia EFE.