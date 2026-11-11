Balbina Herrera confirma que PRD no comprará casa en Boquete para museo de las mujeres

La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, aseguró que no se concretará la compra de una residencia en Boquete, provincia de Chiriquí, que se había propuesto para desarrollar una Casa Museo de la Mujer. La iniciativa será trasladada a otro lugar, luego de las observaciones realizadas por el Tribunal Electoral (TE) sobre las condiciones de uso del inmueble. “Nosotros tenemos la obligación de abrir la información a la sociedad panameña. Ese dinero no es mío, no es tuyo, es de todos”, manifestó. La propiedad, ubicada en el residencial The View Boquete, en Alto Boquete, estaba valorada en $138,633.50 y su adquisición se tramitaría con fondos del subsidio poselectoral. El proyecto fue impulsado por la Secretaría del Frente Femenino del PRD, encabezada por Arelys González.

En una entrevista con Telemetro Reporta, Herrera explicó que la documentación fue remitida al Tribunal Electoral para una revisión previa. Sin embargo, la entidad formuló 11 observaciones que afectaban la propuesta, por lo que la Secretaría de las Mujeres decidió buscar otro espacio para desarrollar el museo.

“El lugar era inadecuado, incorrecto. ¿Y qué tiene que hacer uno cuando esto ocurre? Ellas tomaron su decisión y dijeron: ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo en otro lugar”, manifestó Herrera.

La dirigente también reconoció que firmó y presentó ante el Tribunal Electoral los documentos para la compra sin verificar previamente las condiciones de uso de la residencia. En una entrevista con La Estrella de Panamá, Herrera admitió que no comprobó que la propiedad estuviera ubicada dentro de una urbanización con restricciones para las actividades partidarias y asumió la responsabilidad por esa omisión.

“Tengo que aceptar que yo no verifiqué. Y ese es un error mío”, expresó.