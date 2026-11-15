Policía Nacional aprehende a primer sospechoso del incendio en la residencia del periodista Rolando Rodríguez

La Policía Nacional aprehendió la mañana de este domingo 15 de noviembre a Luis Adriel Valiente Ortega, señalado como uno de los presuntos vinculados al incendio provocado en la residencia del periodista de La Prensa Rolando Rodríguez, ubicada en Brisas del Golf, durante la madrugada del sábado 14 de noviembre.

La captura se realizó mediante una diligencia de allanamiento en el sector 3 de Samaria, distrito de San Miguelito, por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), informó la Policía Nacional este domingo 15 de noviembre.

De acuerdo con la institución, la aprehensión fue posible gracias a la colaboración ciudadana y a las diligencias de investigación desarrolladas tras el ataque.

Valiente Ortega figuraba entre las personas más buscadas por su presunta vinculación con el hecho. La Policía Nacional lo había identificado previamente y solicitado el apoyo de la ciudadanía para ubicarlo.