Policía Nacional aprehende a primer sospechoso del incendio en la residencia del periodista Rolando Rodríguez

La Policía Nacional aprehendió la mañana de este domingo 15 de noviembre a Luis Adriel Valiente Ortega, señalado como uno de los presuntos vinculados al incendio provocado en la residencia del periodista de La Prensa Rolando Rodríguez, ubicada en Brisas del Golf, durante la madrugada del sábado 14 de noviembre.
La captura se realizó mediante una diligencia de allanamiento en el sector 3 de Samaria, distrito de San Miguelito, por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), informó la Policía Nacional este domingo 15 de noviembre.
De acuerdo con la institución, la aprehensión fue posible gracias a la colaboración ciudadana y a las diligencias de investigación desarrolladas tras el ataque.
Valiente Ortega figuraba entre las personas más buscadas por su presunta vinculación con el hecho. La Policía Nacional lo había identificado previamente y solicitado el apoyo de la ciudadanía para ubicarlo.
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Tras su captura, fue trasladado para los trámites correspondientes y quedar a disposición de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
La Policía Nacional indicó que las acciones operativas y de investigación continúan para ubicar y aprehender a otros presuntos responsables del incendio.
Investigación por incendio contra la residencia del periodista
La PGN abrió una investigación por el ataque contra la residencia de Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendio.
El caso está a cargo de la Fiscalía Superior de San Miguelito, que desarrolla diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las posibles responsabilidades.
Según información publicada por La Prensa, el ataque ocurrió aproximadamente a las 2:30 a.m. del sábado, cuando un individuo llegó en un taxi, descendió del vehículo y lanzó un artefacto contra la vivienda, lo que provocó una explosión y un incendio.
Al momento del atentado, la esposa del periodista se encontraba dentro de la residencia junto a sus mascotas. La mujer logró salir ilesa, mientras que Rodríguez no se encontraba en la ciudad de Panamá.
El Ministerio Público señaló que la investigación podría ampliarse si durante las diligencias se detecta la posible comisión de otros delitos.