Viviendas afectadas por el terremoto: ¿Cuáles son las ayudas que ofrecerá el Gobierno?

La administración del presidente José Raúl Mulino estableció tres modalidades de asistencia habitacional para las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por el terremoto de este viernes 9 de octubre, mediante la Resolución de Gabinete No. 34, publicada en la Gaceta Oficial No. 30652 de este viernes 13 de noviembre. Además, la disposición autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) a implementar un mecanismo extraordinario de asistencia económica para atender a las personas cuyas residencias sufrieron daños totales o parciales y que, tras una evaluación técnica, puedan ser reconstruidas o reparadas. La resolución contempla tres alternativas para los beneficiarios: Construcción de una vivienda nueva: el Estado podrá construir una nueva residencia de acuerdo con los parámetros, diseños y especificaciones técnicas establecidos por el Miviot. La vivienda será edificada en el mismo sitio donde se encontraba la anterior, independientemente de quién sea el propietario del terreno.

Compensación económica: las familias podrán recibir una suma de dinero equivalente al valor de la vivienda que ofrece el Estado como solución habitacional. El monto será determinado mediante una evaluación técnica de las autoridades competentes.

Aportes para reparaciones: se entregará una compensación económica para cubrir los materiales, la mano de obra y los trabajos necesarios para recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad de las viviendas afectadas.

La normativa establece que los beneficiarios que opten por la compensación económica o los aportes para reparaciones deberán firmar un documento de finiquito de recibido conforme, en el que conste la recepción del dinero y la aceptación de la modalidad seleccionada.

Además, todos los valores correspondientes a las soluciones habitacionales deberán contar con el aval escrito de la Contraloría General de la República. ¿Dónde se construirán las nuevas viviendas?

El artículo No. 2 de la resolución establece que, como regla general, la construcción, reconstrucción o reparación de las residencias deberá realizarse en el mismo lugar donde se encontraba la vivienda original. Sin embargo, si una evaluación técnica determina que el terreno no reúne las condiciones de seguridad, estabilidad o habitabilidad, el Miviot podrá autorizar que la solución habitacional se desarrolle en otro terreno que cumpla con los requisitos necesarios.

Esta alternativa deberá coordinarse con las autoridades competentes y con la persona beneficiaria. Banca estatal podrá financiar a contratistas

La Resolución de Gabinete No. 34 también instruye a la Caja de Ahorros y al Banco Nacional de Panamá a otorgar capital de trabajo o adelantos de flujo de caja a los contratistas que ejecuten obras relacionadas con el estado de emergencia nacional.

La medida busca facilitar el financiamiento de los trabajos vinculados con la atención de las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico.

El programa estará bajo la coordinación del Miviot, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con las demás instituciones públicas competentes. La resolución, firmada por Mulino y los integrantes del Consejo de Gabinete, rige a partir de su promulgación.