Segundo pago a jubilados inicia el 17 de noviembre: ¿cuándo cobran por ACH y cheque?

La institución contempla dos fechas de pago, dependiendo de cómo cada persona recibe habitualmente su jubilación o pensión.

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) tienen próximas las fechas para recibir el dinero correspondiente a la segunda quincena de noviembre. El proceso de desembolso comenzará el martes 17 de noviembre , aunque no todos los beneficiarios tendrán acceso a sus fondos el mismo día.

Detalles del calendario de pagos a jubilados y pensionados

Para quienes tienen registrado el pago mediante transferencia bancaria (ACH), el dinero será acreditado en sus cuentas a partir del martes 17 de noviembre, sin necesidad de acudir a una instalación de la CSS.

Por otro lado, las personas que utilizan la modalidad de cheque físico tendrán que esperar hasta el jueves 19 de noviembre para retirar el documento correspondiente a su pago.

De esta manera, la CSS avanza con el calendario de desembolsos de noviembre, que establece fechas diferenciadas para facilitar la entrega de los recursos a los jubilados y pensionados del país.