Clima en Panamá: así estará el tiempo este domingo 15 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este domingo 15 de noviembre condiciones mayormente secas en el país, aunque se esperan lluvias y algunos aguaceros aislados en distintos sectores durante el día.

Durante la mañana predominará un cielo entre parcialmente nublado y despejado en gran parte de la vertiente del Pacífico. Sin embargo, podrían registrarse lluvias aisladas sobre el Golfo de Panamá y sectores marítimos del Pacífico.

En el Caribe se prevé poca cobertura nubosa, aunque podrían acercarse lluvias desde el sector marítimo hacia las costas de Bocas del Toro y Colón.

Para horas de la tarde se esperan aguaceros aislados en Tierras Altas de Chiriquí, el sur de Veraguas, sur de Los Santos, Panamá Metro-Golfo, Darién y la comarca Guna de Sambú.

En la vertiente del Caribe podrían presentarse chubascos aislados en las zonas montañosas de Bocas del Toro y el norte de Veraguas, mientras que el resto del territorio mantendría condiciones más estables.

Durante la noche se mantendrá poca cobertura nubosa en gran parte de la vertiente del Pacífico, aunque podrían registrarse lluvias acompañadas de tormentas en el Pacífico Central.

En el Caribe se prevén posibles lluvias con tormentas sobre el sector marítimo central-occidental, mientras que sobre tierra firme predominarán condiciones parcialmente nubladas.