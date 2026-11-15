Dos personas heridas tras choque de aviones de Copa Airlines y UPS en Miami: FBI investiga el incidente

Dos personas resultaron heridas luego de que un avión de Copa Airlines y otro de la empresa de carga UPS colisionaran mientras realizaban maniobras en tierra en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos. El incidente, ocurrido la noche del sábado 14 de noviembre, es objeto de una investigación en la que participa el Buró Federal de Investigaciones (FBI). De acuerdo con información publicada por BioBio de Chile, el accidente involucró a un Boeing 737 de Copa Airlines y un Boeing 767 de UPS, cuyas aeronaves impactaron cuando se desplazaban por las pistas de rodaje del aeropuerto. ABC News, por su lado, destacó que el incidente ocurrió un día después de que la FAA ordenara una suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos debido a problemas en los sistemas de comunicaciones del control aéreo, situación que provocó cancelaciones y retrasos en distintos aeropuertos.

El choque ocurrió aproximadamente a las 9:15 p.m. (hora local), cuando la punta del ala del avión de Copa Airlines golpeó la nariz de la aeronave de carga, destacó el medio chileno. Greg Chin, director de Comunicaciones del aeropuerto, informó que dos personas sufrieron lesiones leves y recibieron atención de los equipos de bomberos y rescate que acudieron al lugar.

Dos pasajeros fueron atendidos por lesiones leves El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade atendió a las dos personas afectadas en el lugar. Ninguna necesitó ser trasladada a un centro hospitalario, enfatizó BioBio de Chile. Copa Airlines confirmó que su vuelo CM427, procedente de Ciudad de Panamá, transportaba 166 pasajeros y seis tripulantes. Todos desembarcaron de la aeronave, que posteriormente fue trasladada a la terminal. El avión de la aerolínea panameña sufrió daños en el extremo de una de sus alas, mientras que la aeronave de UPS, que tenía previsto viajar hacia Bogotá, Colombia, también resultó afectada en la parte frontal.

FAA investiga la colisión y las comunicaciones de los pilotos La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) inició una investigación para determinar las circunstancias del accidente. Según los antecedentes preliminares, los controladores de tránsito aéreo habían indicado a la tripulación de UPS que cediera el paso al avión de Copa Airlines.