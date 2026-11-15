Incendio en La Macarronera deja una mujer de 77 años fallecida

Una mujer, de 77 años, fue localizada sin signos vitales durante la atención de un incendio estructural registrado en la madrugada de este 15 de noviembre en el sector de La Macarronera, corregimiento de Calidonia.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó, a través de una publicación en su cuenta de X, que unas 75 agentes del Cuerpo de Bomberos de Panamá participaron en las labores para controlar el siniestro.