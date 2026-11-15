Policía identifica al presunto conductor del taxi vinculado al atentado contra Rolando Rodríguez y ofrece $2,000 de recompensa

La Policía Nacional solicitó la colaboración ciudadana para ubicar a Luis Adriel Valiente Ortega, requerido por su presunta vinculación con un delito contra la seguridad colectiva, relacionado con el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, en Brisas del Golf.
La institución publicó una alerta de búsqueda en sus redes sociales, en la que pidió a la ciudadanía suministrar cualquier información que permita dar con el paradero del requerido.
De acuerdo con la información de la Policía Nacional, las autoridades lograron identificar al presunto conductor del taxi en el que se movilizaba el individuo señalado de participar en el ataque contra la vivienda del periodista, ocurrido durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre.
La Policía solicitó que cualquier información sobre Valiente Ortega sea comunicada de manera anónima a través de las líneas telefónicas 104, 524-2514 o 511-9081.
Investigación por atentado contra periodista
La Procuraduría General de la Nación informó que abrió una investigación por el ataque contra la residencia de Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendio.
El caso está a cargo de la Fiscalía Superior de San Miguelito, cuyos funcionarios realizan diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.
Según información publicada por La Prensa, el atentado ocurrió aproximadamente a las 2:30 a.m., cuando un individuo llegó en un taxi, descendió del vehículo y lanzó un artefacto contra la vivienda, lo que provocó una explosión y un incendio.
Al momento del ataque, la esposa del periodista se encontraba dentro de la residencia junto a sus mascotas. La mujer logró salir ilesa, mientras que Rodríguez no estaba en la ciudad de Panamá.
El Ministerio Público indicó que la investigación podría ampliarse si durante las diligencias se detecta la posible comisión de otros delitos.