Policía identifica al presunto conductor del taxi vinculado al atentado contra Rolando Rodríguez y ofrece $2,000 de recompensa

La Policía Nacional solicitó la colaboración ciudadana para ubicar a Luis Adriel Valiente Ortega, requerido por su presunta vinculación con un delito contra la seguridad colectiva, relacionado con el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, en Brisas del Golf.

La institución publicó una alerta de búsqueda en sus redes sociales, en la que pidió a la ciudadanía suministrar cualquier información que permita dar con el paradero del requerido.

De acuerdo con la información de la Policía Nacional, las autoridades lograron identificar al presunto conductor del taxi en el que se movilizaba el individuo señalado de participar en el ataque contra la vivienda del periodista, ocurrido durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre.