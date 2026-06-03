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Ofrecen 500 dólares de recompensa por cada uno de los prófugas de la fuga masiva

Para brindar información puede llamar al 524-2514 y 511-9081.
Para brindar información puede llamar al 524-2514 y 511-9081. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 03/06/2026 17:06
Desde la tarde de este 2 de junio el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, había prometido publicar las fotografías de los que se evadieron.

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La Policía Nacional distribuyó la tarde de este 3 de junio la foto de los prófugos tras la fuga masiva en el Centro Penitenciario La Joyita.

Desde la tarde de este 2 de junio el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, había prometido publicar las fotografías de los que se evadieron del penal este 1 de junio.

Entre los prófugos hay condenados por los delitos contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio y la seguridad colectiva, modalidad delitos relacionados con drogas.

Además, hay condenados por violencia de género, robo con arma de fuego, hurto y tráfico internacional de drogas.

La Policía Nacional distribuyó la fotografías de los 62 reclusos que se mantienen prófugos y pidió la cooperación de los ciudadanos para localizarlos.

Para brindar información puede llamar al 524-2514 y 511-9081. Además del 104.

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