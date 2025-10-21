Aprehenden en Ancón a uno de los más buscados por homicidio doloso agravado

En el corregimiento Ancón los agentes de la Policía Nacional aprehendieron en coordinación con los funcionarios de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana a Blas Herrera, quien figura como uno de los más buscados por el presunto delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio doloso agravado.

De acuerdo con la Policía Nacional, la investigación a Herrera surge tras un hecho registrado este 10 de agosto de 2025 en el sector de Puente del Rey, corregimiento de Parque Lefevre, donde pierde la vida un hombre.

La aprehensión se dio luego que se presentará ante las autoridades judiciales, siendo notificado de la orden de conducción y remitido para los trámites correspondientes.

Por este mismo hecho se mantiene la búsqueda de Jorge Yabdel Domínguez y Anel Ruiz, por ello cualquier información sobre estas dos personas puede ser brindada de forma anónima a los teléfonos 524-2514 o 511-9081.