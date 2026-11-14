Antai condena atentado contra el periodista Rolando Rodríguez y respalda la libertad de expresión

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) condenó el atentado contra el periodista Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, cuya residencia fue objeto de un ataque durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en Brisas del Golf.

A través de un comunicado, la institución expresó su solidaridad con el comunicador, sus familiares, colegas y con el gremio periodístico panameño, y reafirmó la importancia de garantizar el ejercicio del periodismo sin amenazas ni agresiones.

La Antai señaló que la libertad de expresión, el acceso a la información y la transparencia son principios esenciales de la democracia.

También sostuvo que los periodistas deben poder ejercer su profesión sin temor a represalias por cumplir con su labor de informar.

El pronunciamiento se produce luego de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) anunciara el inicio de una investigación por el atentado contra la residencia de Rodríguez, en el que se presume la comisión de un delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendio.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Superior de San Miguelito, cuyos funcionarios realizan diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las posibles responsabilidades.

De acuerdo con la información publicada por La Prensa, el ataque ocurrió aproximadamente a las 2:30 a.m. de este 14 de noviembre, cuando un individuo llegó en un taxi, descendió del vehículo y lanzó un artefacto contra la vivienda, lo que provocó una explosión y un incendio.

La esposa del periodista se encontraba dentro de la residencia junto a sus mascotas, pero logró salir ilesa. Rodríguez no estaba en la ciudad de Panamá al momento del atentado.

La Estrella de Panamá conoció que el ataque ocurre en medio de la próxima publicación de una investigación de La Prensa sobre las relaciones de exfuncionarios del Estado panameño con algunos contratistas.