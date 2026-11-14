‘Esto atenta contra el país y la democracia’: Rolando Rodríguez habla tras el ataque a su domicilio

Después del atentado contra su domicilio, el periodista del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación este sábado 14 de noviembre para agradecer las muestras de solidaridad que recibió, tanto de personalidades públicas como de ciudadanos anónimos, desde que se conoció el ataque ocurrido durante la madrugada. Al mismo tiempo, advirtió que la agresión no está dirigida únicamente contra un periodista o un medio de comunicación, sino contra cualquier persona que desee ejercer su derecho a la libertad de expresión. “Esto cambia las reglas del juego en Panamá porque ahora todos vamos a estar expuestos a este tipo de cosas”, advirtió Rodríguez durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Corporación La Prensa (Corprensa).

De igual forma, manifestó que el responsable del ataque ‘ha querido actuar como juez y verdugo’, atentando contra los valores de la democracia panameña y la libertad de expresión. “Esto, querámoslo o no, produce un efecto dominó. Las cosas que hoy estamos viviendo en carne propia en La Prensa le pueden ocurrir a alguien más, porque esta puerta está muy ancha. Los periodistas y otros actores de la sociedad panameña pueden ser blanco de estos ataques”, agregó, al establecer un paralelismo con países de la región como México y Colombia. También agradeció la disposición del Ministerio Público a ofrecerle protección tanto a él como a su familia. ”Esto va mucho más allá de La Prensa, esto es un acto terrorista que atenta contra el país, la forma en la que vivimos, nuestra democracia y la libertad de expresión”, remarcó ante los periodistas. Por su parte, el presidente de Corprensa, Jorge Molina, transmitió su convicción de que el ataque tenía como propósito ejercer violencia para generar miedo.

“La Prensa no cree en la violencia, nuestras armas son la tinta y el papel, y eso es lo que vamos a seguir haciendo: comunicando lo que no se divulga, investigando lo que está opaco y haciéndole frente a las consecuencias con nuestros actos. El que esté incómodo con La Prensa, que acuda al Ministerio Público o a los tribunales, pero no al terrorismo. Eso rompe las reglas democráticas”, añadió. La Procuraduría General de la Nación informó que inició una investigación por este hecho, en el que, de acuerdo con una nota de prensa, presuntamente se cometió un delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendio.