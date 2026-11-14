José ‘El Magnífico’ Núñez vence a Bryan Flores y conquista dos títulos internacionales

El boxeo panameño suma una nueva victoria internacional. José “El Magnífico” Núñez derrotó al mexicano Bryan Flores por decisión unánime, en un combate disputado en El Paso, Texas, donde logró quedarse con dos campeonatos de la categoría superligero.

El panameño tuvo una destacada presentación sobre el cuadrilátero y consiguió convencer a los jueces, quienes le dieron la victoria con tarjetas de 97-93, 97-93 y 96-94, luego de completarse los 10 asaltos del enfrentamiento.

Desde el primer episodio, Núñez dejó ver sus intenciones de dominar el combate y conectó un potente gancho al rostro de Flores, uno de los golpes más destacados de los primeros minutos de la pelea.