Tribunal Electoral y Defensoría del Pueblo exigen investigar atentado contra el periodista Rolando Rodríguez

El Tribunal Electoral (TE) y la Defensoría del Pueblo condenaron el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, ocurrido durante la madrugada del sábado 14 de noviembre en Brisas del Golf, ciudad de Panamá. A través de comunicados emitidos este domingo 15 de noviembre, ambas instituciones expresaron su rechazo al ataque y solicitaron a las autoridades competentes investigar lo ocurrido para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

El Tribunal Electoral señaló que la libertad de expresión es un derecho primordial en cualquier democracia y destacó que el libre ejercicio del periodismo constituye un pilar fundamental, especialmente de cara al próximo torneo electoral de mayo de 2029. “Conminamos a las autoridades a que investiguen los hechos para que se definan responsabilidades”, expresó el organismo, que también hizo un llamado al respeto de las ideas y a la convivencia pacífica.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo manifestó su solidaridad con Rodríguez, su familia y el equipo periodístico de La Prensa. Además, advirtió que el ataque representa una grave amenaza contra la seguridad personal y genera preocupación por sus posibles implicaciones para la libertad de expresión. La institución exhortó a desarrollar una investigación exhaustiva, objetiva e independiente que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar sus motivaciones. También pidió que no se descarte ninguna hipótesis, incluida una posible vinculación con el ejercicio periodístico. Asimismo, solicitó a las autoridades evaluar y adoptar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad del periodista y su familia. La Defensoría informó que dará seguimiento a las actuaciones institucionales, conforme a su mandato de protección y promoción de los derechos humanos. “Todo acto de violencia contra un periodista merece el más firme rechazo. Cuando estos hechos están relacionados con su labor informativa, también constituyen una amenaza contra el derecho de toda la sociedad a estar informada”, indicó la entidad.