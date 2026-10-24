Cepanim: entrega a viudos y viudas comenzará a principios de noviembre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que a principios de noviembre comenzará la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim) a viudos y viudas de beneficiarios fallecidos.

La subsecretaria general del MEF, Ana Matilde Amado, informó que esta primera fase está dirigida a las personas que completaron correctamente su registro como beneficiarios desde julio.

De acuerdo con el orden de prelación establecido, el primer grado corresponde a los cónyuges, seguido de las personas que acrediten una unión de hecho y, en tercer lugar, los hijos de los beneficiarios fallecidos.

El MEF indicó que las personas incluidas en el primer grado de prelación ya deberían estar registradas para recibir estos certificados, por lo que es importante que hayan cumplido con todos los requisitos del proceso.