Cepanim: Viudas y viudos serán los primeros en recibir a finales de octubre

Carmen Jaén, coordinadora de la Oficina de Atención y Entrega de Cepadem y Cepanim del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dio a conocer en una entrevista con Next Noticias que a finales de octubre comenzará la entrega del Cepanim a los herederos de los beneficiarios fallecidos.
De acuerdo con Jaén, las viudas y los viudos, es decir, los cónyuges de los beneficiarios fallecidos, serán los primeros herederos en recibir el Cepanim.
En el caso de las personas que estuvieron unidas mediante matrimonio de hecho, deberán solicitar ante el Tribunal Electoral un certificado de matrimonio post mortem, documento que deberán presentar como parte de los requisitos para realizar el trámite correspondiente.
Asimismo, quienes ya realizaron un juicio de sucesión para cobrar el Cepadem de un beneficiario fallecido podrán utilizar ese mismo oficio para realizar el trámite relacionado con el Cepanim.
Según las cifras mencionadas durante la entrevista, existen aproximadamente 347 mil beneficiarios registrados, de los cuales alrededor de 150 mil corresponden a herederos.
Con el inicio de este proceso, el MEF avanzará en la entrega de los beneficios pendientes a los familiares de los beneficiarios que fallecieron antes de recibir el pago correspondiente.
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