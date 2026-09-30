Cepanim: MEF avanza con la entrega, mientras cónyuges y herederos esperan hasta octubre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha entregado más de 328 mil Cepanim como parte del proceso de pago a los beneficiarios de la segunda partida del Décimo Tercer Mes.
De acuerdo con las cifras reportadas por la institución, entre el 15 de junio y el 18 de septiembre de 2026 fueron atendidas 114,185 personas, alcanzando un total de 328,451 Cepanim entregados.
El monto distribuido durante este período asciende a B/.78,325,585.69, correspondiente a los pagos realizados a los beneficiarios dentro del proceso de atención que desarrolla el MEF.
La entrega de estos certificados forma parte del cumplimiento de los compromisos relacionados con la segunda partida del Décimo Tercer Mes, mientras la institución continúa con el cronograma establecido.
En paralelo, los cónyuges y herederos de beneficiarios fallecidos permanecen a la espera de la entrega de los certificados que les corresponden.
Según el cronograma informado, esta fase está prevista para finales de octubre de 2026. Al igual que ocurre con los beneficiarios vivos, las personas que tienen derecho a recibir el Cepanim serán notificadas a través de la plataforma habilitada.
La entrega se realizará de manera progresiva, conforme los certificados vayan siendo impresos y estén disponibles para su distribución.
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