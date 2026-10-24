Sinaproc emite aviso de prevención por lluvias y aguaceros en varias regiones de Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por lluvias y aguaceros en varias regiones de Panamá, con vigencia hasta las 6:00 p. m. de este sábado 24 de octubre.

De acuerdo con el monitoreo satelital difundido por la entidad, los sistemas de nubosidad y precipitaciones mantienen bajo vigilancia distintas zonas del país, entre ellas provincias, sectores costeros y comarcas indígenas.

Las áreas incluidas en el aviso son:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe-Buglé

Tierras Altas de Chiriquí

Veraguas

Los Santos

Herrera

Colón, incluidas costa Arriba y costa Abajo

Panamá Oeste y Panamá este

Comarca Guna Yala

Comarca Emberá

Darién

Ante las condiciones meteorológicas previstas, Sinaproc recomendó a los residentes de zonas vulnerables tomar medidas de precaución frente a posibles inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

La entidad también exhortó a la población a mantenerse informada a través de las cuentas oficiales de los organismos de seguridad y emergencia.

Se recomienda evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y mantenerse alejado de áreas propensas a deslizamientos mientras persistan las lluvias.

El aviso preventivo busca que las comunidades expuestas a estos riesgos adopten medidas de seguridad mientras se mantienen las condiciones de inestabilidad meteorológica.