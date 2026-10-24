Sinaproc emite aviso de prevención por lluvias y aguaceros en varias regiones de Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por lluvias y aguaceros en varias regiones de Panamá, con vigencia hasta las 6:00 p. m. de este sábado 24 de octubre.
De acuerdo con el monitoreo satelital difundido por la entidad, los sistemas de nubosidad y precipitaciones mantienen bajo vigilancia distintas zonas del país, entre ellas provincias, sectores costeros y comarcas indígenas.
Las áreas incluidas en el aviso son:
Bocas del Toro
Comarca Ngäbe-Buglé
Tierras Altas de Chiriquí
Veraguas
Los Santos
Herrera
Colón, incluidas costa Arriba y costa Abajo
Panamá Oeste y Panamá este
Comarca Guna Yala
Comarca Emberá
Darién
Ante las condiciones meteorológicas previstas, Sinaproc recomendó a los residentes de zonas vulnerables tomar medidas de precaución frente a posibles inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas repentinas de ríos y quebradas.
La entidad también exhortó a la población a mantenerse informada a través de las cuentas oficiales de los organismos de seguridad y emergencia.
Se recomienda evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y mantenerse alejado de áreas propensas a deslizamientos mientras persistan las lluvias.
El aviso preventivo busca que las comunidades expuestas a estos riesgos adopten medidas de seguridad mientras se mantienen las condiciones de inestabilidad meteorológica.
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