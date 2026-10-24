Bomberos retiran la histórica cruz de la iglesia San Francisco de Paula en La Chorrera

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó la tarde de este sábado 24 de octubre sobre la remoción de la histórica cruz de la iglesia San Francisco de Paula, ubicada en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.
La remoción forma parte de las medidas de seguridad tras los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.
De acuerdo con una publicación en la red social X, agentes de los Bomberos de Panamá Oeste brindaron seguridad preventiva durante los trabajos de remoción de la estructura.
El sismo del 9 de octubre, que dejó dos fallecidas y 25 heridos, provocó daños en distintas zonas del país, por lo que las autoridades mantienen labores de evaluación y prevención en las áreas afectadas.
La intervención en la iglesia San Francisco de Paula busca atender los riesgos asociados a los daños registrados en el inmueble histórico.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...