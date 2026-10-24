Bomberos retiran la histórica cruz de la iglesia San Francisco de Paula en La Chorrera

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó la tarde de este sábado 24 de octubre sobre la remoción de la histórica cruz de la iglesia San Francisco de Paula, ubicada en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

La remoción forma parte de las medidas de seguridad tras los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

De acuerdo con una publicación en la red social X, agentes de los Bomberos de Panamá Oeste brindaron seguridad preventiva durante los trabajos de remoción de la estructura.