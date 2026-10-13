Bomberos realizaron 1,187 inspecciones tras sismo en Panamá

Un acumulado de 3,424 unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) y 1,187 inspecciones a infraestructuras públicas y privadas es el balance de las operaciones de evaluación de riesgo realizadas en el país tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre.

El informe operativo de la entidad detalló la evolución del despliegue durante cuatro días consecutivos. El sábado 10 de octubre laboraron 800 unidades; el domingo 11, 831; el lunes 12, 904; y el martes 13, 859 efectivos en las distintas zonas regionales.

En cuanto a las evaluaciones técnicas de edificios e instalaciones, el primer día de operativo registró 399 revisiones, el segundo 401, el tercero 231 y el cuarto finalizó con 156 inspecciones en campo.

La distribución territorial ubicó a la Zona Regional de Panamá como la de mayor volumen de revisiones técnicas, con 297 evaluaciones. Le siguieron la provincia de Veraguas, con 259; Coclé, con 136; Bocas del Toro, con 89; y Colón, con 88 inspecciones. El resto de las evaluaciones se distribuyó en las demás regiones del país.

Los equipos técnicos de la institución mantienen presencia en los sectores identificados para determinar posibles afectaciones y establecer medidas preventivas de seguridad. La entidad recomendó a la ciudadanía mantener las medidas de prevención y reportar las estructuras que presenten rajaduras o riesgos evidentes a las líneas de emergencia.