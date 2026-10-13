Ministro Chapman confirma la creación de fideicomiso para enfrentar impacto económico del terremoto

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, ofreció este lunes un balance sobre las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional tras el terremoto de magnitud 7.5 que afectó al país el pasado viernes 9 de octubre. En su intervención, Chapman subrayó que la prioridad es garantizar recursos inmediatos para atender a las familias damnificadas y mantener la estabilidad fiscal en medio de la emergencia. El ministro informó que la declaratoria de estado de emergencia habilita al Ministerio de Economía y Finanzas a solicitar a la Asamblea Nacional una dispensa de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, enfatizó que “no va a ser necesario ir a la Asamblea a solicitar una dispensa”, ya que los análisis preliminares confirman que el país podrá cumplir con la meta fiscal de 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Chapman también abordó las inquietudes ciudadanas sobre el uso del Fondo de Ahorro de Panamá. Explicó que este mecanismo solo puede activarse cuando los daños por desastres naturales superan el 0.5% del PIB, es decir, alrededor de $450 millones . “Nuestra estimación es que esta emergencia no debería estar ni remotamente cerca de ese monto”, señaló. Por ello, según Chapman, el Consejo de Gabinete autorizó hasta $100 millones, cifra que se mantiene muy por debajo del umbral establecidos.

Creación de un fideicomiso

Una de las medidas más relevantes anunciadas fue la constitución de un fideicomiso entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional de Panamá, refrendado por la Contraloría General de la República. Según el MEF, este instrumento permitirá canalizar de manera ágil los recursos destinados a la atención de la emergencia. Los recursos iniciales provendrán de donaciones y aportes no reembolsables de organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. También se sumarán primas de seguros contratados por el Estado para eventos catastróficos. “Esos son los primeros recursos que se van a estar utilizando”, puntualizó el ministro. El subgerente general de Negocios del Banco Nacional, Eric Calderón, explicó que el fideicomiso constituye un patrimonio autónomo que permitirá disponer de liquidez inmediata para solventar las necesidades derivadas del desastre. “Nosotros, el Banco Nacional, orgullosos de participar en este proceso, trabajamos desde el mismo fin de semana del sismo para tener la cuenta disponible y lista para su utilización”, afirmó. Calderón subrayó que la transparencia será un eje central en la administración de los recursos. “En la medida que se van utilizando los fondos, vamos a crear un sitio web o un espacio en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas para rendir cuentas al país. Queremos demostrar que estas situaciones de crisis se pueden manejar bien, con total transparencia hasta el último centavo”, aseguró.

Segundo fideicomiso

Chapman aclaró que, solo en caso de requerirse recursos adicionales, se recurriría a líneas de crédito especiales para emergencias nacionales, con condiciones más blandas y tasas más bajas que el financiamiento ordinario en mercados internacionales. No obstante, aseguró que “hasta el momento, nuestra estimación es que no tendríamos que acceder a esos recursos de financiamiento”, ya que las donaciones y aportes internacionales cubrirían las necesidades inmediatas. Además del fideicomiso constituido entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional de Panamá, el ministro Chapman adelantó que se trabaja en la creación de un segundo fideicomiso junto al sector privado, destinado a canalizar aportes de empresas nacionales e internacionales que han manifestado su voluntad de apoyar la reconstrucción. Chapman explicó que este mecanismo permitirá que las donaciones de la empresa privada se administren con la misma transparencia y agilidad que los recursos públicos, garantizando que lleguen directamente a los hogares afectados. “Un número importante de empresas ya ha contactado al Gobierno para ofrecer ayuda, y queremos que ese esfuerzo se canalice de manera ordenada y fiscalizada”, señaló. Por su parte, el subgerente del Banco Nacional destacó que la participación del sector privado permitirá ampliar la cobertura de la ayuda y acelerar la reconstrucción. “Estamos orgullosos de acompañar este proceso y de sumar esfuerzos con las empresas que se han puesto a disposición del país”, afirmó.

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