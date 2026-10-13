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Redacción La Estrella de Panamá
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Política
Redacción La Estrella de Panamá
periodistas@laestrella.com.pa
13/10/2026 18:26
Política
EN VIVO
Conferencia de prensa del Consejo de Gabinete de este 13 de octubre
Consejo de Gabinete
Transmisión de la conferencia de prensa desde la Presidencia sobre los resultados del Consejo de Gabinete.
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