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Lluvias provocan tranques y calles anegadas en la ciudad de Panamá

Las autoridades y los conductores deben mantener precaución al transitar por las zonas afectadas.
Las autoridades y los conductores deben mantener precaución al transitar por las zonas afectadas. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 13/10/2026 18:24
Las condiciones climáticas complicaron el desplazamiento de los conductores durante la tarde de este martes.

Las lluvias registradas durante la tarde de este martes 13 de octubre provocaron tranques vehiculares en las principales vías de la ciudad de Panamá, además de inundaciones en calles de varios sectores de la capital.

Entre las vías afectadas por la acumulación de agua figuran la vía Argentina y la vía España, donde se reportaron calles anegadas que dificultaron la circulación vehicular.

También se registraron afectaciones en Bella Vista y en el sector bancario, donde varias vías secundarias quedaron anegadas por las lluvias.

Las condiciones climáticas complicaron el desplazamiento de los conductores durante la tarde, en medio de la acumulación de vehículos en las principales arterias de la ciudad.

Las autoridades y los conductores deben mantener precaución al transitar por las zonas afectadas, especialmente en calles donde el agua acumulada puede dificultar el paso de los vehículos.

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