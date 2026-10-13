Lluvias provocan tranques y calles anegadas en la ciudad de Panamá

Las lluvias registradas durante la tarde de este martes 13 de octubre provocaron tranques vehiculares en las principales vías de la ciudad de Panamá, además de inundaciones en calles de varios sectores de la capital.

Entre las vías afectadas por la acumulación de agua figuran la vía Argentina y la vía España, donde se reportaron calles anegadas que dificultaron la circulación vehicular.

También se registraron afectaciones en Bella Vista y en el sector bancario, donde varias vías secundarias quedaron anegadas por las lluvias.