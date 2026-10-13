¿Qué pasó con las donaciones en Soná? Primera dama aclara lo ocurrido

La situación generó cuestionamientos después de que se denunciara que el contenedor, que había llegado al centro de acopio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), habría recibido una contraorden para trasladar las donaciones hacia las Minas de Pesé, donde supuestamente la primera dama tenía programada una actividad de entrega.

La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, aclaró lo sucedido con un camión que transportaba donaciones y que llegó al distrito de Soná, en la provincia de Veraguas, luego de que circulara en redes sociales un video en el que ciudadanos expresaban su preocupación por el supuesto retiro de la ayuda humanitaria destinada a las personas afectadas.

Primera dama aclara qué ocurrió con el camión de donaciones que llegó a Soná

Ante la controversia, Cohen de Mulino se pronunció a través de sus cuentas oficiales en redes sociales y explicó que la llegada del camión a Soná obedeció a un error humano, ya que el vehículo estaba destinado a otro lugar.

“No sé cuál ha sido la confusión con un camión que fue a Soná. Ese camión iba para otro lado, pero por error humano se fue para allá”, manifestó la primera dama.

Asimismo, explicó que el vehículo transportaba sillas de ruedas porque la ayuda estaba destinada a una comunidad con dificultades de acceso, a la que se contemplaba llegar por vía aérea.

En su mensaje, Cohen de Mulino también se dirigió a los residentes de Soná y aseguró que la situación no significaba que se les estuviera quitando la ayuda enviada a la comunidad.

“El pueblo de Soná, a quien le hemos mandado tantas cosas con tanto cariño, entiendan que a veces hay errores humanos, pero no significa que nadie les está quitando nada a nadie”, expresó.

La primera dama reiteró que el camión permanecería en Soná y señaló que las sillas de ruedas también podrían beneficiar a personas de esa comunidad que las necesiten.

“Así que el carro se queda en Soná”, afirmó, al tiempo que insistió en que no existía intención de retirar las donaciones destinadas a la población.

Con estas declaraciones, Cohen de Mulino buscó aclarar las dudas surgidas en redes sociales sobre el destino de la ayuda humanitaria y explicó que el traslado del vehículo a Soná se produjo por una equivocación, no por una decisión de despojar a la comunidad de las donaciones.