Exfuncionario Alberto Llerena enfrenta denuncia del policía municipal involucrado en presunta agresión

El exfuncionario de la Alcaldía de Panamá, Alberto Gaspar Llerena Morales, acudió acompañado de familiares, compañeros y amigos a una Casa de Paz este martes 13 de octubre, luego de ser denunciado por Edgardo Antonio Cuevas Labrador, el mismo policía municipal que presuntamente lo agredió durante los enfrentamientos registrados en agosto en el edificio Hatillo.

Llerena resultó gravemente herido tras recibir un golpe en la cabeza durante una protesta de extrabajadores municipales que exigían el pago de sus prestaciones laborales y primas de antigüedad.

Debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser trasladado al Hospital Santo Tomás, donde fue sometido a intervenciones quirúrgicas por una hemorragia cerebral, según los reportes divulgados en ese momento.