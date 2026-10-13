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Exfuncionario Alberto Llerena enfrenta denuncia del policía municipal involucrado en presunta agresión

El caso de Alberto Llerena suma un nuevo capítulo tras la denuncia presentada en su contra por el policía municipal señalado por la agresión.
El caso de Alberto Llerena suma un nuevo capítulo tras la denuncia presentada en su contra por el policía municipal señalado por la agresión. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/10/2026 17:22
Alberto Llerena compareció ante una Casa de Paz luego de que el agente municipal señalado por agredirlo presentara una denuncia en su contra.

El exfuncionario de la Alcaldía de Panamá, Alberto Gaspar Llerena Morales, acudió acompañado de familiares, compañeros y amigos a una Casa de Paz este martes 13 de octubre, luego de ser denunciado por Edgardo Antonio Cuevas Labrador, el mismo policía municipal que presuntamente lo agredió durante los enfrentamientos registrados en agosto en el edificio Hatillo.

Llerena resultó gravemente herido tras recibir un golpe en la cabeza durante una protesta de extrabajadores municipales que exigían el pago de sus prestaciones laborales y primas de antigüedad.

Debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser trasladado al Hospital Santo Tomás, donde fue sometido a intervenciones quirúrgicas por una hemorragia cerebral, según los reportes divulgados en ese momento.

Durante el procedimiento en la Casa de Paz, se informó que el juez realizó una amonestación verbal. No obstante, queda por precisar a quién estuvo dirigida y cuál fue el motivo de la denuncia presentada por el agente.

Familiares y amigos de Llerena manifestaron su preocupación por las consecuencias que estos hechos han tenido sobre su vida y la de sus seres queridos. Asimismo, reiteraron que continuarán luchando para que se esclarezca lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Los acompañantes también anunciaron que mantendrán las protestas para exigir a la Alcaldía de Panamá el pago de las prestaciones laborales pendientes a sus compañeros.

Los allegados de Llerena insisten en que su lucha no terminará hasta que se haga justicia por la agresión denunciada y se atiendan las reclamaciones laborales de los extrabajadores municipales.

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