El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) realiza trabajos de evaluación y reparación de una línea de distribución de agua potable en el sector de Loma Brown, en El Crisol, con el objetivo de restablecer el suministro en esta comunidad.
A través de sus canales oficiales, la entidad informó que personal técnico se trasladó al área para evaluar las condiciones de la tubería, identificar la afectación y determinar las acciones necesarias para recuperar el servicio.
Posteriormente, el Idaan comunicó que los equipos avanzaban en las labores de reparación de la línea de distribución, aunque no precisó una hora para la culminación de los trabajos ni para el restablecimiento del suministro.
La institución agradeció la comprensión de los residentes mientras se desarrollan las intervenciones y aseguró que mantiene a sus equipos trabajando en el sector para recuperar el servicio de agua potable.