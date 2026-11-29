El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) realiza trabajos de evaluación y reparación de una línea de distribución de agua potable en el sector de Loma Brown, en El Crisol, con el objetivo de restablecer el suministro en esta comunidad.

A través de sus canales oficiales, la entidad informó que personal técnico se trasladó al área para evaluar las condiciones de la tubería, identificar la afectación y determinar las acciones necesarias para recuperar el servicio.