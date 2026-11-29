Este domingo 29 de noviembre comienza el tiempo de Adviento de 2026, una etapa del calendario litúrgico en la que la Iglesia católica se prepara para celebrar la Navidad. Una de sus tradiciones más conocidas es la corona de Adviento, un símbolo que reúne a las familias y comunidades alrededor de la oración durante las cuatro semanas previas al nacimiento de Jesús. La corona está formada habitualmente por ramas verdes y cuatro velas que se encienden progresivamente, una cada domingo. El aumento de la luz representa la esperanza y la espera de la llegada de Cristo.

¿Qué significa la corona de Adviento?

La forma circular de la corona representa la eternidad y el amor infinito de Dios, mientras que las ramas verdes simbolizan la vida y la esperanza. Las velas, por su parte, representan la luz que aumenta a medida que se acerca la Navidad. Su encendido es una invitación a dedicar tiempo a la oración, la reflexión y la preparación espiritual.

¿Cuántas velas lleva y de qué colores son?

La corona tradicional lleva cuatro velas, una por cada domingo de Adviento. La disposición más extendida incluye tres velas moradas y una rosada. El color morado está relacionado con la preparación espiritual y la conversión. La vela rosada se reserva para el tercer domingo, conocido como Domingo de Gaudete o de la alegría, que recuerda la cercanía de la Navidad. En algunas comunidades también se acostumbra colocar una quinta vela blanca en el centro de la corona, que se enciende en Nochebuena y representa a Cristo. Esta práctica puede variar según las costumbres locales.

¿Qué día se enciende cada vela de la corona de Adviento en 2026?

El encendido se realiza de manera progresiva. Cada domingo se agrega una vela a las que ya fueron encendidas: Primer domingo, 29 de noviembre: se enciende la primera vela morada. Segundo domingo, 6 de diciembre: se enciende la segunda vela morada. Tercer domingo, 13 de diciembre: se enciende la vela rosada, junto con las dos moradas anteriores. Cuarto domingo, 20 de diciembre: se enciende la cuarta vela morada, de modo que las cuatro quedan encendidas. Si la familia sigue la tradición de la vela blanca central, esta se enciende la noche del 24 de diciembre.

¿Cómo rezar con la corona de Adviento en casa?