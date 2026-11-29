A tres años del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) considera que el país debe avanzar hacia una definición sobre el futuro de la mina de Donoso, provincia de Colón.
El gremio empresarial manifestó su respaldo a las conversaciones que mantiene el Gobierno Nacional con Minera Panamá, aunque condicionó ese proceso a que exista transparencia, información oportuna a la ciudadanía y mecanismos efectivos de participación ciudadana.
“Nuestra posición es clara: ni cierre por inercia ni reapertura a ciegas”, expresó Aurelio Barría, presidente de la Cciap, en su columna dominical ‘La Cámara Opina’, al plantear que una eventual reactivación de la actividad minera debe sustentarse en condiciones que garanticen los intereses económicos, ambientales y jurídicos del país.
Además, señaló que las recomendaciones de la Comisión Interministerial, presentadas anteriormente, constituyen una ruta que merece ser explorada.
En ese sentido, consideró posible una reapertura bajo los cinco parámetros establecidos por el Gobierno: reconocer que los recursos minerales pertenecen a Panamá, procurar el máximo beneficio económico para el país, respetar la soberanía nacional, garantizar controles ambientales estrictos y cumplir con la Constitución y las leyes de la República.
El gremio también pidió que cualquier decisión se sustente en criterios técnicos, transparencia y plazos definidos, tomando en cuenta factores como el empleo, la disponibilidad de agua y la protección ambiental.
Piden claridad sobre las negociaciones y los beneficios económicos
En su pronunciamiento, la Cámara reconoció que existen distintas posiciones e inquietudes sobre el futuro del proyecto minero, por lo que insistió en que el Ejecutivo debe comunicar los avances de las conversaciones, las alternativas que se evalúan y las implicaciones de cada escenario.
Aclaró que respaldar el desarrollo de las negociaciones no representa un aval anticipado a sus resultados ni un cheque en blanco para la empresa.
Sobre el impacto económico, la organización empresarial sostuvo que una eventual operación bajo nuevas condiciones podría generar empleos formales, reactivar a las pequeñas y medianas empresas e impulsar el desarrollo de las comunidades cercanas al proyecto.
No obstante, advirtió que esos beneficios deben estar vinculados a la protección de los recursos hídricos, el cumplimiento de las obligaciones ambientales y la seguridad jurídica.
Otro de los puntos planteados por Barría es la necesidad de establecer un mecanismo público y verificable para administrar los recursos que genere un eventual acuerdo con la empresa minera.
La propuesta contempla definir cuánto recibiría el Estado, en qué se invertirían los fondos, quién estaría a cargo de su administración y cuáles serían los mecanismos de rendición de cuentas. También plantea informes periódicos y fiscalización independiente.
La Cciap considera que la prioridad debe ser atender a las comunidades aledañas al proyecto mediante mejoras en agua potable, salud, educación, caminos y generación de empleo.
Sin embargo, sostuvo que los beneficios económicos también deben extenderse al resto del país, mediante inversiones destinadas a cubrir necesidades básicas y con prioridad en proyectos de inversión sobre el gasto corriente.
El tiempo como factor en la decisión
La Cámara también llamó la atención sobre los plazos para definir el futuro de la mina, al señalar que el procesamiento del material previamente extraído tiene un horizonte limitado.
Por ello, pidió que las conversaciones avancen con diligencia, pero sin apresuramientos que comprometan el rigor del proceso ni demoras que prolonguen la incertidumbre.
El gremio empresarial sostuvo que corresponde al Gobierno conducir las negociaciones con apego a la legislación nacional y a los tratados firmados por Panamá, colocando los intereses del país como prioridad.
“Mantener indefinidamente la situación actual no resuelve ninguno de estos desafíos; decidir bien, y a tiempo, sí”, concluyó Barría.
El pronunciamiento se produce cuando se cumplen tres años del fallo de la CSJ que declaró inconstitucional la Ley 406 de 2023, mediante la cual se aprobó el contrato de concesión minera entre el Estado panameño y Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals.
Desde entonces, el futuro del proyecto ubicado en Donoso permanece como uno de los principales debates económicos, ambientales y sociales del país.