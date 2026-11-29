A tres años del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) considera que el país debe avanzar hacia una definición sobre el futuro de la mina de Donoso, provincia de Colón.

El gremio empresarial manifestó su respaldo a las conversaciones que mantiene el Gobierno Nacional con Minera Panamá, aunque condicionó ese proceso a que exista transparencia, información oportuna a la ciudadanía y mecanismos efectivos de participación ciudadana.

“Nuestra posición es clara: ni cierre por inercia ni reapertura a ciegas”, expresó Aurelio Barría, presidente de la Cciap, en su columna dominical ‘La Cámara Opina’, al plantear que una eventual reactivación de la actividad minera debe sustentarse en condiciones que garanticen los intereses económicos, ambientales y jurídicos del país.

Además, señaló que las recomendaciones de la Comisión Interministerial, presentadas anteriormente, constituyen una ruta que merece ser explorada.

En ese sentido, consideró posible una reapertura bajo los cinco parámetros establecidos por el Gobierno: reconocer que los recursos minerales pertenecen a Panamá, procurar el máximo beneficio económico para el país, respetar la soberanía nacional, garantizar controles ambientales estrictos y cumplir con la Constitución y las leyes de la República.

El gremio también pidió que cualquier decisión se sustente en criterios técnicos, transparencia y plazos definidos, tomando en cuenta factores como el empleo, la disponibilidad de agua y la protección ambiental.

Piden claridad sobre las negociaciones y los beneficios económicos

En su pronunciamiento, la Cámara reconoció que existen distintas posiciones e inquietudes sobre el futuro del proyecto minero, por lo que insistió en que el Ejecutivo debe comunicar los avances de las conversaciones, las alternativas que se evalúan y las implicaciones de cada escenario.

Aclaró que respaldar el desarrollo de las negociaciones no representa un aval anticipado a sus resultados ni un cheque en blanco para la empresa.

Sobre el impacto económico, la organización empresarial sostuvo que una eventual operación bajo nuevas condiciones podría generar empleos formales, reactivar a las pequeñas y medianas empresas e impulsar el desarrollo de las comunidades cercanas al proyecto.