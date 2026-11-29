El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, se encuentra en el centro de una nueva controversia luego de que preguntara a los pilotos George Russell y Lando Norris si consideraban que Qatar era un lugar más peligroso para visitar que México o Brasil. El momento ocurrió tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Qatar, disputado en el Circuito Internacional de Lusail. Mientras conversaba con ambos pilotos después de la actividad en pista, Ben Sulayem planteó la comparación en referencia a las preocupaciones de seguridad que han rodeado algunas citas del calendario de la Fórmula 1. La pregunta tomó por sorpresa a Russell y Norris, quienes evitaron responder directamente. Las imágenes del intercambio circularon rápidamente en redes sociales y provocaron reacciones entre aficionados y medios especializados, especialmente en América Latina, donde muchos interpretaron el comentario como una comparación injusta hacia México y Brasil.

La controversia surge en un momento en que la Fórmula 1 mantiene una creciente presencia en Oriente Medio. Aunque Qatar se ha consolidado como una de las sedes más importantes del campeonato, la región ha enfrentado en los últimos años episodios de tensión geopolítica que en ocasiones han obligado a los organizadores y a la FIA a evaluar escenarios de contingencia para algunas competencias. Las palabras de Ben Sulayem abrieron nuevamente el debate sobre la seguridad de los distintos destinos que forman parte del calendario mundial de la Fórmula 1. Sin embargo, tanto México como Brasil cuentan con amplios operativos diseñados específicamente para proteger a pilotos, equipos, trabajadores y aficionados durante los fines de semana de carrera. En el caso del Gran Premio de México, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, las autoridades despliegan cada año un dispositivo especial de seguridad que incluye presencia policial en los alrededores del circuito, controles de acceso, monitoreo mediante cámaras y coordinación con servicios médicos y de protección civil. Además, se refuerza la vigilancia en estaciones de transporte público y vías de acceso utilizadas por los miles de aficionados que asisten al evento. El Gran Premio de México se ha convertido en uno de los más concurridos y populares de la Fórmula 1, atrayendo a cientos de miles de espectadores durante el fin de semana. Esto ha llevado a los organizadores a mantener protocolos estrictos para garantizar la seguridad dentro y fuera del recinto.