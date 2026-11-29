España vota este domingo 29 de noviembre con la continuidad de Pedro Sánchez en juego y la derecha en condiciones de recuperar el Gobierno después de más de ocho años.

La participación desde las urnas alcanzó el 45,75% a las 14:00, hora peninsular. Es la cifra más alta registrada en el primer avance de unas generales desde el regreso de la democracia, según los datos del Ministerio del Interior.

El dato supera en 5,27 puntos porcentuales el 40,48% registrado a la misma hora en las elecciones de julio de 2023. Frente a las generales de noviembre de 2019, cuando había votado el 37,93% del electorado, el aumento fue de 7,82 puntos.

El récord anterior se remontaba a junio de 1993, cuando el 41,83% del electorado había votado a las 14:00, según el repaso histórico de El Español. En aquella elección, el Partido Popular (PP) de José María Aznar alcanzó 141 escaños, mientras el socialista Felipe González logró mantenerse al frente del Gobierno en medio del desgaste por escándalos como el caso Filesa.

El avance de este domingo todavía dejaba varias horas de votación y excluía el sufragio por correo y el de los españoles residentes en el extranjero. La referencia para el cierre sigue siendo 1982, cuando la participación definitiva alcanzó el 79,97%, el mayor registro de unas elecciones generales en la etapa democrática.

Por otro lado, los últimos sondeos de las elecciones generales de 2026 dibujaron una mayoría parlamentaria para el bloque que encabezan Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en una jornada marcada por la movilización de los votantes.