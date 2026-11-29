España vota este domingo 29 de noviembre con la continuidad de Pedro Sánchez en juego y la derecha en condiciones de recuperar el Gobierno después de más de ocho años.
La participación desde las urnas alcanzó el 45,75% a las 14:00, hora peninsular. Es la cifra más alta registrada en el primer avance de unas generales desde el regreso de la democracia, según los datos del Ministerio del Interior.
El dato supera en 5,27 puntos porcentuales el 40,48% registrado a la misma hora en las elecciones de julio de 2023. Frente a las generales de noviembre de 2019, cuando había votado el 37,93% del electorado, el aumento fue de 7,82 puntos.
El récord anterior se remontaba a junio de 1993, cuando el 41,83% del electorado había votado a las 14:00, según el repaso histórico de El Español. En aquella elección, el Partido Popular (PP) de José María Aznar alcanzó 141 escaños, mientras el socialista Felipe González logró mantenerse al frente del Gobierno en medio del desgaste por escándalos como el caso Filesa.
El avance de este domingo todavía dejaba varias horas de votación y excluía el sufragio por correo y el de los españoles residentes en el extranjero. La referencia para el cierre sigue siendo 1982, cuando la participación definitiva alcanzó el 79,97%, el mayor registro de unas elecciones generales en la etapa democrática.
Por otro lado, los últimos sondeos de las elecciones generales de 2026 dibujaron una mayoría parlamentaria para el bloque que encabezan Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en una jornada marcada por la movilización de los votantes.
La campaña cerró con cuatro figuras en el centro de la disputa. Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio, representan las principales opciones de izquierda. En la derecha, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), aspira a encabezar el Ejecutivo, mientras Santiago Abascal, de Vox, busca que su formación tenga peso decisivo en la próxima legislatura.
El último debate televisado, celebrado el jueves, dejó ver la distancia entre ambos bloques. Sánchez y Colau concentraron sus críticas en el PP y Vox, mientras Feijóo y Abascal evitaron enfrentarse directamente. Para el PP, la cita ofrece una nueva oportunidad de volver al Gobierno tras la moción de censura que apartó a Mariano Rajoy en 2018.
La última encuesta de 40dB. antes de la veda situó al PP y al PSOE en disputa por el primer puesto. En el reparto de escaños, sin embargo, proyectó 187 diputados para el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), 11 por encima de la mayoría absoluta. Al bloque de posibles aliados de Sánchez le atribuyó 158.
La diferencia entre ganar la votación y reunir apoyos para gobernar ya quedó expuesta en 2023. Entonces, el PP fue el partido más votado, pero Feijóo no consiguió los respaldos necesarios para su investidura. Sánchez reunió después una mayoría con el apoyo de fuerzas regionales y soberanistas y continuó al frente del Ejecutivo.
Los votantes eligen a 350 diputados y 209 senadores. La continuidad de Sánchez o la llegada de otro presidente del Gobierno se resolverá en el Congreso de los Diputados, donde el candidato necesita 176 votos para ser investido en primera vuelta.
Si la primera votación fracasa, la candidatura vuelve a someterse al pleno 48 horas después y basta con obtener más votos a favor que en contra. El reparto de escaños de este domingo dirá si la derecha dispone de los apoyos que le pronosticaron las encuestas o si Sánchez conserva margen para negociar otra investidura.