El ciclista panameño Christofer Jurado, del equipo Aeronaval, se coronó campeón de la Vuelta Internacional a Chiriquí 2026, alcanzando así su segundo título en la prueba por etapas más importante del país y consolidándose como una de las principales figuras del ciclismo nacional.

Jurado aseguró el liderato general con un tiempo acumulado de 16 horas, 7 minutos y 47 segundos, superando al hondureño Luis López, quien terminó a 1 minuto y 42 segundos, y al panameño Bolívar Espinosa, ubicado tercero a 1 minuto y 56 segundos.

Además de la clasificación general individual, el corredor de Aeronaval se adjudicó la clasificación por puntos con 59 unidades y fue reconocido como el Mejor Nacional del certamen.

Con esta victoria, Christofer Jurado suma su segunda corona en la ronda chiricana tras haber conquistado previamente la edición de 2020.

El atleta se ha convertido en uno de los máximos referentes del ciclismo panameño, destacando además por haber sido el primer ciclista del país en competir en unos Juegos Olímpicos, durante Tokio 2020.