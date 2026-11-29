La Caja de Seguro Social (CSS) prepara una nueva distribución de medicamentos para reforzar la disponibilidad de tratamientos en sus instalaciones de salud, con la incorporación de 42 nuevos renglones que llegarán entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre.

Uno de los principales ingresos será el de 2,414,400 tabletas de irbesartán de 300 miligramos, cuyo ingreso al inventario está previsto para el lunes 30 de noviembre. Tras completar el proceso de distribución, este medicamento estaría disponible en la red de la CSS desde el miércoles 2 de diciembre.

Esta entrega forma parte de un proceso de abastecimiento que ya permitió a la institución recibir 97 medicamentos entre el 15 y el 27 de noviembre, con una inversión de B/.5.7 millones. Para los próximos días, se espera la llegada de otros 42 productos, con un valor estimado de B/.7.4 millones.