La Caja de Seguro Social (CSS) prepara una nueva distribución de medicamentos para reforzar la disponibilidad de tratamientos en sus instalaciones de salud, con la incorporación de 42 nuevos renglones que llegarán entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre.
Uno de los principales ingresos será el de 2,414,400 tabletas de irbesartán de 300 miligramos, cuyo ingreso al inventario está previsto para el lunes 30 de noviembre. Tras completar el proceso de distribución, este medicamento estaría disponible en la red de la CSS desde el miércoles 2 de diciembre.
Esta entrega forma parte de un proceso de abastecimiento que ya permitió a la institución recibir 97 medicamentos entre el 15 y el 27 de noviembre, con una inversión de B/.5.7 millones. Para los próximos días, se espera la llegada de otros 42 productos, con un valor estimado de B/.7.4 millones.
Según el balance de la CSS al 27 de noviembre, actualmente hay disponibilidad de 530 de los 560 medicamentos que forman parte del inventario institucional, lo que representa cerca del 95 % de abastecimiento. Estas existencias se encuentran tanto en las instalaciones de salud como en los centros de distribución ubicados en Panamá, Divisa y Chiriquí.
La institución también informó que los 36 medicamentos considerados dentro de la lista prioritaria Faro cuentan con existencia.
El plan de abastecimiento continuará durante diciembre. La CSS mantiene otros 104 medicamentos solicitados a proveedores, valorados en aproximadamente B/.15.2 millones, mientras que 50 más están en proceso de compra, por unos B/.14.8 millones.
Con estas adquisiciones, la entidad estima que hasta el 30 de diciembre ingresarán medicamentos por un valor acumulado cercano a B/.37.4 millones.
Ante las nuevas entregas, la CSS recomienda a los asegurados consultar Mi Farma Digital antes de acudir a una farmacia, para verificar si el medicamento que necesitan ya está disponible en la instalación más cercana.