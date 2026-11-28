La sala de reuniones está llena. Ella presenta con seguridad, responde preguntas, muestra resultados. Hay miradas de aprobación, mensajes de felicitación y esa sensación conocida de «lo logré».

Durante días sigue avanzando, cumpliendo metas, encadenando semanas productivas. Y aun así, en algún momento sencillo, quizás al final del día, mientras maneja sin prisa, aparece una inquietud suave, silenciosa. No es sobre el próximo objetivo. Es algo más profundo.

Si todo esto cambiara, ¿qué quedaría de mí?

No es una pregunta que nace del fracaso. Su carrera marcha bien, disfruta sus logros y reconoce cuánto ha trabajado para alcanzarlos. Sin embargo, comienza a preguntarse quién está siendo más allá de sus responsabilidades y si la vida que construye refleja sus valores.

Esta escena representa una reflexión con la que muchos profesionales podemos identificarnos.

Vivimos en una sociedad que celebra los ascensos, los títulos, el reconocimiento y los resultados. Aprendemos a presentar nuestras credenciales, destacar nuestros logros y construir una reputación profesional. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a descubrir quiénes somos realmente?

Según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, se estima que el 39 % de las habilidades laborales existentes se transformarán o quedarán desactualizadas entre 2025 y 2030.

Si nuestras competencias cambian, nuestros cargos evolucionan y nuestras responsabilidades se transforman, ¿por qué seguimos definiendo nuestro valor a través de ellos?

Un cargo describe lo que hacemos, pero no alcanza para explicar quiénes somos.

Nuestra identidad se construye desde los valores que nos guían, las fortalezas que nos distinguen, las decisiones que tomamos y la manera en que impactamos la vida de otras personas.

Aquí es donde el coaching profesional puede abrir nuevas posibilidades.

A diferencia de la consultoría o la mentoría, el coaching no parte de ofrecer soluciones ni de decirle a alguien quién debería ser. Mediante la confianza, la escucha activa y preguntas que generan reflexión, facilita el autoconocimiento y el desarrollo del potencial humano.

Desde el coaching ontológico, nuestra identidad no es estática: no somos solamente lo que declaramos ser, también nos vamos construyendo a través de nuestras acciones.

Cinco preguntas pueden ayudarnos a explorar nuestra identidad:

¿Qué permanece en mí? Si mañana cambiara mi cargo, ¿qué fortalezas, valores y capacidades seguirían definiéndome?

¿Estoy siendo coherente? ¿Mis decisiones reflejan lo que realmente valoro o responden principalmente a las expectativas de otros?

¿Qué me mueve? Más allá de los reconocimientos, ¿qué actividades, relaciones y experiencias le dan sentido a mi vida?

¿Qué huella estoy dejando? ¿Cómo quiero que las personas me recuerden, más allá de los resultados que conseguimos juntos?

¿Qué necesito transformar? ¿Qué comportamiento puedo comenzar a cambiar hoy para acercarme a la persona que deseo ser?

Te propongo un ejercicio: identifica tres valores fundamentales para ti y revisa cómo se reflejan en tus decisiones cotidianas. ¿Qué distancia existe entre lo que declaras importante y aquello a lo que realmente dedicas tu tiempo?

Y aquí surge una conexión con la marca personal.

Con frecuencia creemos que construirla significa comunicar mejor lo que hacemos, aumentar nuestra visibilidad o diferenciarnos profesionalmente. Sin embargo, antes de proyectar una imagen, necesitamos reconocer nuestra identidad.

Una marca personal auténtica se construye desde la coherencia entre lo que somos, lo que creemos y cómo actuamos.

Volvamos a nuestra protagonista. Su inquietud no significa que haya dejado de valorar su carrera. Significa que está descubriendo que su identidad merece tanta atención como sus objetivos profesionales.

Al final, no se trata de dejar de valorar lo que hemos logrado, sino de descubrir quiénes estamos siendo mientras lo logramos.