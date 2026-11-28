España celebra este domingo 29 de noviembre unas elecciones generales anticipadas que pondrán a prueba la continuidad de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno desde 2018. Su principal rival, el conservador Alberto Núñez Feijóo, llega con ventaja en el promedio de encuestas, pero su camino hacia La Moncloa pasa por los escaños que consiga Vox. La pregunta que marcará la noche electoral es si ambos partidos alcanzan juntos los 176 diputados que dan la mayoría absoluta en el Congreso. Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda con los votos del Partido Popular (PP), Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Las elecciones estaban previstas para el verano de 2027. La derrota parlamentaria precipitó la convocatoria y puso el costo de los alquileres y la dificultad para acceder a una vivienda en el centro de la campaña.

Los candidatos y sus propuestas

Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), defiende la continuidad de un gobierno de centroizquierda y reivindica el crecimiento económico de su gestión. En campaña ha planteado la elección como una disputa entre la continuidad de su proyecto y la llegada al poder de un PP respaldado por Vox. En vivienda, los socialistas apuestan por ampliar la oferta pública y mantener la intervención del Estado en el mercado del alquiler. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, busca llevar a la derecha conservadora de vuelta al Gobierno. Propone reducir la presión fiscal y, para afrontar la crisis habitacional, aumentar el suelo disponible para construir, ofrecer rebajas tributarias a los compradores jóvenes y flexibilizar la regulación del alquiler. Feijóo ha dejado abierta la posibilidad de negociar con Vox si necesita sus votos. A su derecha está Santiago Abascal, líder de Vox, formación de extrema derecha que aspira a ampliar su representación y ganar influencia en la conformación del próximo Ejecutivo. En la izquierda, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau encabeza el Frente Amplio, coalición que reúne a Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid. Entre sus propuestas figuran limitar los alquileres en zonas con precios elevados y reconocer la vivienda como un derecho fundamental exigible ante los tribunales. La eurodiputada Irene Montero lidera la candidatura de Podemos.

Qué anticipan los sondeos

La última proyección de RTVE, actualizada el 23 de noviembre, situó al PP en 128 escaños, al PSOE en 116 y a Vox en 61. Con ese reparto, el PP y Vox sumarían 189 diputados, 13 por encima de la mayoría absoluta. El sondeo de 40dB. para El País y la Cadena SER también dio ventaja al bloque de la derecha, aunque reflejó una disputa más estrecha entre populares y socialistas por el primer puesto. La experiencia de 2023 explica por qué el reparto de escaños importa tanto como el orden de llegada. El PP ganó aquellas elecciones con 137 diputados, pero Feijóo fracasó en su intento de investidura. Sánchez reunió después 179 votos y conservó la presidencia. Si este domingo la derecha queda por debajo de 176, las negociaciones con fuerzas territoriales como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) podrían volver a marcar la formación de gobierno.

Cómo se elige al presidente del Gobierno