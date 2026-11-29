La posibilidad de establecer un vuelo directo entre Londres y Panamá, así como el desarrollo de nuevos proyectos marítimos y logísticos, figuran entre los principales temas de la agenda económica que Panamá abordará durante una visita oficial al Reino Unido, prevista para iniciar este domingo 29 de noviembre.

La agenda contempla reuniones con ejecutivos de British Airways y Copa Airlines para explorar una posible alianza que permita conectar directamente ambas ciudades. También incluye encuentros con representantes de empresas y organizaciones internacionales del sector marítimo, interesados en conocer los proyectos de infraestructura que desarrolla Panamá.

El presidente José Raúl Mulino encabezará la delegación panameña, que permanecerá tres días en Londres y sostendrá reuniones con autoridades del Gobierno británico, representantes del Parlamento y ejecutivos de compañías internacionales.

Conectividad aérea entre Londres y Panamá

Uno de los encuentros previstos reunirá a representantes de British Airways y Copa Airlines para explorar la posibilidad de establecer una ruta aérea directa entre Londres y Panamá.

Por la aerolínea británica participarán su presidente y CEO, Sean Doyle; el director de Planificación, Neil Chernoff; el director Comercial, Colm Lacy, y el jefe de Relaciones Públicas, Shaun Jepson. También estará presente el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

La iniciativa busca ampliar la conectividad entre ambos mercados y generar oportunidades para el turismo y los negocios. No obstante, la eventual apertura de la ruta dependerá de los resultados de las conversaciones entre ambas compañías.

La agenda también contempla una reunión en la sede de la Organización Marítima Internacional, con su secretario general, el panameño Arsenio Domínguez.

Durante el encuentro se analizarán los desafíos de la marina mercante panameña y los principales proyectos de infraestructura que desarrolla el país, entre ellos los nuevos megapuertos, el gasoducto por el Canal de Panamá y el embalse de Río Indio.

La reunión incluirá una mesa ampliada con representantes de organizaciones y empresas de la industria marítima internacional, entre ellos directivos de la Cámara Marítima del Reino Unido, la Cámara Naviera Internacional, BIMCO, IMPA y Lloyd’s Register.

El objetivo será presentar la visión de Panamá sobre el futuro de la actividad marítima y las oportunidades que ofrece su plataforma logística para el comercio internacional.

Otro de los encuentros será con Infrastructure Exports, una alianza entre el Departamento de Empresa y Comercio británico y el sector industrial de ese país, que agrupa compañías especializadas en proyectos de infraestructura sostenible.

En la reunión participarán empresas como WSP, especializada en ingeniería y soluciones de infraestructura, y Arup, consultora internacional con experiencia en más de 150 disciplinas.

La delegación panameña también sostendrá reuniones con representantes de Lloyd’s Register, Lloyd’s Bank y el Grupo MSC, como parte de los esfuerzos por ampliar las relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de inversión entre ambos países.