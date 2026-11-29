El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado a mantener la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto de 9,5 que sacudió el interior del país, al advertir que, pese al paso de las semanas, numerosas familias continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia. Durante la misa de este domingo, con la que se dio inicio a la temporada de Adviento en Panamá, Ulloa invitó a los panameños a no acostumbrarse a las dificultades que todavía atraviesan los damnificados, especialmente aquellos que perdieron sus viviendas y que, más de un mes y medio después del sismo, aún no han podido recuperar la tranquilidad. “Seamos honestos: ¿seguimos pensando todavía en toda esa gente que ha perdido su casa? ¿Que llevan más de un mes y medio que no pueden dormir, porque duermen bajo una carpa o porque sigue temblando la tierra?”, cuestionó el líder religioso.

El arzobispo expresó su preocupación por el riesgo de que la emergencia deje de ocupar la atención de la ciudadanía a medida que se retoma la rutina cotidiana. “Nos hemos acostumbrado a la rutina y ya eso es problema del interior y de la gente que vive allá”, señaló, al insistir en que las consecuencias del terremoto no deben convertirse en una preocupación exclusiva de las comunidades afectadas. Ulloa recordó que todavía hay familias que enfrentan dificultades, personas que lloran la pérdida de sus seres queridos y comunidades que trabajan para reconstruir sus viviendas y templos. Ante esta situación, reiteró su cercanía con los damnificados y aseguró que la Iglesia mantiene su compromiso de acompañarlos. También destacó que, aunque el terremoto provocó daños materiales, permitió evidenciar la capacidad de solidaridad y fraternidad de los panameños.