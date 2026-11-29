El Gobierno de Panamá solicitó formalmente el acompañamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú (CAAIC) en el proceso de participación ciudadana que se desarrollará en torno al proyecto Mina de Cobre Panamá, ubicado en Donoso. La información fue dada a conocer este 29 de noviembre de 2026 por la Comisión Interministerial conformada por los ministerios de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas y Ambiente, que coordina los asuntos relacionados con el proyecto minero Según el comunicado oficial, la solicitud fue suscrita por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, mediante una nota fechada el 27 de noviembre. El objetivo es fortalecer la transparencia del proceso, garantizar el acceso a la información ambiental y promover una participación ciudadana amplia e informada con el respaldo técnico de este mecanismo regional.

El Gobierno explicó que el Comité de Apoyo del Acuerdo de Escazú es el órgano creado por el artículo 18 del acuerdo regional para promover su aplicación y apoyar a los países en el cumplimiento de sus disposiciones. En ese sentido, las autoridades consideran que su acompañamiento aportará una visión técnica e independiente al proceso de consulta ciudadana. La Comisión Interministerial destacó que la participación del comité contribuirá a fortalecer la confianza pública, la transparencia y el acceso a la información, además de garantizar que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones de manera informada durante el desarrollo del proceso. Como parte de las acciones anunciadas, el Ministerio de Ambiente reiteró su disposición de facilitar al comité acceso completo a la información relacionada con el proceso y de recibir y evaluar las observaciones y recomendaciones técnicas que surjan de este acompañamiento.

Además, el ministro Navarro prevé convocar en los próximos días una reunión con los integrantes del comité para dar seguimiento formal a la invitación realizada por Panamá.La Comisión Interministerial señaló que continúa trabajando de manera coordinada en los temas vinculados con el proyecto Mina de Cobre Panamá. En este contexto, los ministros Julio Moltó, Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro informarán oportunamente sobre el diseño e implementación del proceso de participación ciudadana, así como sobre otros aspectos relacionados con el cumplimiento de las instrucciones emitidas por el presidente de la República. El Gobierno cuenta actualmente con una Hoja de Ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, aprobada mediante la Resolución DM-0037-2026 y publicada en la Gaceta Oficial No. 30466 el 19 de febrero de 2026. La decisión de solicitar el acompañamiento técnico del Comité de Apoyo del Acuerdo de Escazú se produce en momentos en que el Gobierno avanza en la definición del mecanismo de participación ciudadana relacionado con el futuro del proyecto minero, uno de los temas de mayor debate público en el país.