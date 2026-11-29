Según informó la agencia EFE , en una publicación del diario español Público este domingo 29 de noviembre, la Policía israelí confirmó que recibió las imágenes del incidente y anunció la apertura de diligencias para esclarecer lo sucedido .

El incidente ocurrió el pasado 18 de noviembre en el barrio de Al Duyuk al Tahta, a las afueras de Jericó , durante una visita de periodistas acompañados por la organización no gubernamental israelí B’Tselem. Sin embargo, las imágenes de la agresión fueron difundidas por la cadena española Telecinco el sábado 28 de noviembre, lo que motivó la intervención policial .

La Policía israelí abrió una investigación por la agresión que sufrió la periodista española Laura de Chiclana , colaboradora de Informativos Telecinco , quien fue empujada violentamente por un colono israelí mientras realizaba una cobertura periodística en Cisjordania ocupada .

El comunicado policial indicó que los investigadores realizarán las gestiones necesarias para identificar y localizar a los sospechosos, además de contactar a la periodista para obtener su testimonio.

En el video difundido por Telecinco se observa a De Chiclana frente a un hombre que la increpa. La reportera le responde en inglés que no habla hebreo. Posteriormente, tras un corte en la grabación, se observa cómo el colono la empuja con fuerza, mientras otras personas intentan intervenir. En las imágenes también aparecen militares israelíes y otros periodistas que presenciaron el episodio.

Un ataque en medio de la violencia contra palestinos

La agresión ocurrió en una zona que había registrado episodios de violencia contra la población palestina durante las semanas anteriores.

Tres días antes del incidente, una mujer palestina de 72 años murió tras recibir disparos de un colono en el área de Al Duyuk al Tahta.

Además, el 4 de noviembre, familias de colonos vinculadas a la organización Najala ocuparon ocho viviendas palestinas en ese mismo sector, desplazando violentamente a familias beduinas que residían en la zona, según la información publicada por Público.

La visita de los periodistas, acompañados por B’Tselem, tenía como propósito documentar las denuncias de hostigamiento y violencia contra las comunidades palestinas.

El caso de De Chiclana se produce en un contexto de incremento de los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada.

Según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, citados por Público, entre 2005 y 2024 solo el 3% de las 1,701 investigaciones policiales abiertas por delitos de motivación ideológica contra palestinos en Cisjordania terminaron en una condena total o parcial.

La agresión a la periodista vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad para los trabajadores de la prensa que cubren el conflicto y la violencia que afecta a las comunidades palestinas en los territorios ocupados.