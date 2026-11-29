El FC Barcelona consiguió una contundente victoria este domingo 29 de noviembre al golear 5-1 al Deportivo de La Coruña, en la jornada 14 de LaLiga española. Con un triplete de Raphinha, el equipo dirigido por Hansi Flick reafirmó su liderato y aprovechó el tropiezo del Real Madrid para ampliar la distancia en la clasificación.
El encuentro comenzó con intensidad para los azulgranas. Apenas al primer minuto, Lamine Yamal abrió el marcador y adelantó al Barcelona.
Sin embargo, la reacción del Deportivo llegó rápidamente: Pierre-Emerick Aubameyang anotó al minuto 9 para establecer el empate parcial.
La igualdad no duró demasiado. Dani Olmo, quien regresó a la titularidad, marcó de cabeza al minuto 20 y devolvió la ventaja al conjunto catalán, que se fue al descanso con el 1-2.
En la segunda parte, el Barcelona aumentó la diferencia. Raphinha anotó al minuto 49 tras una asistencia de Lamine Yamal, quien volvió a destacar en el ataque azulgrana.
El brasileño completó su gran actuación con otros dos tantos, al minuto 83 y en el tiempo añadido (90+1), para sellar el 5-1 definitivo y llevarse el protagonismo de la jornada.
Aunque el Deportivo intentó competir ante su público, el Barcelona mostró mayor efectividad ofensiva y supo recuperarse del empate inicial para controlar el encuentro.
Con este resultado, el Barcelona se mantiene en la primera posición de LaLiga. La derrota del Real Madrid por 2-1 ante el Alavés, el sábado, también favoreció al equipo de Flick.
El conjunto azulgrana amplió a seis puntos su ventaja sobre el Real Madrid, que cayó a la tercera posición. El Atlético de Madrid ocupa el segundo puesto, a cinco unidades del líder.
El Barcelona tendrá una nueva prueba este miércoles 2 de diciembre, cuando reciba al Atlético de Madrid en un encuentro adelantado de la jornada 23 de LaLiga.
Posteriormente, el sábado 5 de diciembre, volverá a jugar en casa frente al Celta de Vigo.