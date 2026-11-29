El FC Barcelona consiguió una contundente victoria este domingo 29 de noviembre al golear 5-1 al Deportivo de La Coruña, en la jornada 14 de LaLiga española. Con un triplete de Raphinha, el equipo dirigido por Hansi Flick reafirmó su liderato y aprovechó el tropiezo del Real Madrid para ampliar la distancia en la clasificación.

El encuentro comenzó con intensidad para los azulgranas. Apenas al primer minuto, Lamine Yamal abrió el marcador y adelantó al Barcelona.

Sin embargo, la reacción del Deportivo llegó rápidamente: Pierre-Emerick Aubameyang anotó al minuto 9 para establecer el empate parcial.

La igualdad no duró demasiado. Dani Olmo, quien regresó a la titularidad, marcó de cabeza al minuto 20 y devolvió la ventaja al conjunto catalán, que se fue al descanso con el 1-2.