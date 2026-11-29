El fútbol mundial se prepara para despedir a uno de los jugadores más influyentes de las últimas décadas. El portero alemán Manuel Neuer, capitán del Bayern de Múnich y figura histórica de la selección de Alemania, confirmó que tiene la intención de poner fin a su carrera profesional al concluir la temporada 2026-2027, cerrando así un ciclo que marcó una época tanto en el fútbol alemán como en el panorama internacional. La noticia fue anunciada durante un encuentro con aficionados del Bayern de Múnich, donde el guardameta de 40 años reconoció que su etapa en el club bávaro y en el fútbol profesional está llegando a su desenlace. “Supongo que mi etapa aquí llegará a su fin este verano. Por ahora, solo estoy tratando de disfrutar el tiempo que me queda”, expresó Neuer al referirse a los últimos meses de una trayectoria que supera las dos décadas en la élite.

Considerado por muchos analistas y exjugadores como uno de los mejores porteros de todos los tiempos, Neuer revolucionó su posición gracias a un estilo de juego innovador que dio origen al concepto de “portero líbero”. Su capacidad para actuar fuera del área, iniciar jugadas desde la defensa y participar activamente en la construcción del juego cambió la manera en que se entiende el puesto de guardameta en el fútbol moderno. El arquero inició su carrera profesional en el Schalke 04, club con el que se dio a conocer en el fútbol alemán antes de concretar su llegada al Bayern de Múnich en 2011. Desde entonces se convirtió en una de las piezas fundamentales del conjunto bávaro y en uno de los líderes de la etapa más exitosa de la institución. Durante sus 16 temporadas con el Bayern, Neuer acumuló un impresionante palmarés que incluye 13 títulos de la Bundesliga, dos Ligas de Campeones de la UEFA, siete Copas de Alemania y dos Mundiales de Clubes, entre otros trofeos. Su contribución fue determinante en los históricos éxitos europeos alcanzados por el club en las temporadas 2012-2013 y 2019-2020.

A nivel individual, el alemán también construyó una colección de reconocimientos que lo colocan entre los grandes referentes de la historia del deporte. Fue elegido en varias ocasiones como el mejor portero del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) y formó parte reiteradamente de los equipos ideales de la FIFA y la UEFA. Su regularidad, liderazgo y capacidad para responder en los momentos decisivos lo convirtieron en una referencia obligada para generaciones de guardametas. Con la selección de Alemania, Neuer alcanzó la cima de su carrera internacional en el Mundial de Brasil 2014. Como titular indiscutible, fue una de las grandes figuras del equipo que conquistó el cuarto campeonato mundial para la Mannschaft.