Unidades de la Segunda Brigada Caribe del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) realizaron jornadas de recolección de desechos sólidos y operativos de verificación de vehículos y embarcaciones en distintos puntos de la comarca Guna Yala.

De acuerdo con la información divulgada por la institución en redes sociales, las jornadas de limpieza se desarrollan mediante actividades de plogging, una práctica que combina la recolección de basura con la actividad física, con el propósito de promover la conciencia ambiental y mantener limpios los espacios públicos.

Estas labores se llevan a cabo en diferentes puestos avanzados de la brigada, donde las unidades participan en la recolección de residuos sólidos.