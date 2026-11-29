Unidades de la Segunda Brigada Caribe del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) realizaron jornadas de recolección de desechos sólidos y operativos de verificación de vehículos y embarcaciones en distintos puntos de la comarca Guna Yala.
De acuerdo con la información divulgada por la institución en redes sociales, las jornadas de limpieza se desarrollan mediante actividades de plogging, una práctica que combina la recolección de basura con la actividad física, con el propósito de promover la conciencia ambiental y mantener limpios los espacios públicos.
Estas labores se llevan a cabo en diferentes puestos avanzados de la brigada, donde las unidades participan en la recolección de residuos sólidos.
Paralelamente, en la comarca de Guna Yala se desarrollan acciones preventivas y verificaciones de vehículos, lanchas y otras embarcaciones en los puntos de control establecidos en la comarca.
Según la institución, estos operativos buscan reforzar la seguridad y contribuir a la convivencia pacífica en la región.
Las actividades forman parte de las acciones del Plan Firmeza, que contempla la participación de unidades de la Segunda Brigada Caribe tanto en labores de vigilancia como en iniciativas de limpieza y protección de los espacios públicos.