Unachi reanuda labores administrativas, pero mantiene clases virtuales

La administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) anunció que a partir del miércoles 14 de octubre de 2026 el personal administrativo reanudará sus funciones de manera presencial en sus sedes e instalaciones, mientras que las clases para los estudiantes continuarán en modalidad virtual hasta nuevo aviso.

Según la información emitida por la casa de estudios superiores, el retorno a las instalaciones físicas para las labores administrativas abarca al Campus Central, así como a las sedes, centros regionales y extensiones universitarias en sus horarios habituales de atención. Para este retorno, la institución solicitó a las autoridades y funcionarios mantener las medidas de prevención emitidas por la Comisión Institucional de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

El retorno presencial del personal administrativo se produce cinco días después del sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre de 2026 en la falla Azuero-Soná, en Tonosí, provincia de Los Santos, evento que motivó revisiones preventivas y protocolos de seguridad en diversas infraestructuras del país.

Por otro lado, las actividades académicas presenciales permanecen suspendidas. La administración universitaria detalló que el proceso de enseñanza-aprendizaje se impartirá a través de las plataformas digitales oficiales de la institución, con el objetivo de garantizar la continuidad del calendario académico.

Aunque el comunicado oficial firmado por el rector de la Unachi, Absel Navarro Camarena, no hace mención explícita al terremoto del 9 de octubre ni establece un calendario definitivo para el regreso del estudiantado a las aulas físicas, la institución mantendrá la modalidad a distancia mientras se evalúa el desarrollo de las actividades presenciales.