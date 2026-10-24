El rey Felipe VI es operado de cataratas en el ojo izquierdo en Oviedo

El rey de España, Felipe VI, fue operado de cataratas en el ojo izquierdo este sábado 24 de octubre, en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, según informaron la revista ¡Hola! y el diario ABC, de España.

La intervención se realizó poco antes de las 10:00 p. m. y duró alrededor de 30 minutos. De acuerdo con las publicaciones, se trató de una operación rutinaria. El monarca permanecerá esta noche en el centro oftalmológico.

La cirugía se llevó a cabo después de una jornada de actividades oficiales en Asturias, en la que Felipe VI estuvo acompañado por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Durante la mañana de este sábado, la familia real española participó en la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, que este año fue otorgado a la Cofradía de Pescadores Santa Ana, en Llanes.

El acto marcó el cierre de los compromisos de la familia real en el marco de los Premios Princesa de Asturias.

Tras concluir la agenda oficial, Felipe VI se sometió a la intervención oftalmológica programada en Oviedo.