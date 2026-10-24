Minsa detecta coliformes en muestras de agua tras deslizamiento en Remance, Veraguas

El Ministerio de Salud (Minsa) detectó coliformes totales y fecales en algunas muestras de agua analizadas en comunidades de Veraguas, donde se reforzó la vigilancia sanitaria tras un deslizamiento de tierra en una antigua zona minera de Remance.

Los hallazgos llevaron a las autoridades a aplicar medidas correctivas en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, con énfasis en las comunidades que dependen de acueductos rurales por gravedad y pozos.

Entre las áreas bajo seguimiento se encuentran La Mina, La Cuesta, La Gorda, Llano Grande, Palmarito, Las Peñitas, Utiria, Naranjal y Los Hernández, según informó el Minsa.

Los análisis fueron realizados por el laboratorio de Calidad de Agua de la Región de Salud de Veraguas, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 21-2019.

La presencia de estos microorganismos en muestras puntuales motivó el refuerzo de las acciones para mejorar las condiciones sanitarias del agua y reducir los riesgos de contaminación bacteriológica.

Como parte de las medidas, los equipos técnicos verificaron el funcionamiento de los clorinadores de línea y el uso de pastillas de cloro en los sistemas de abastecimiento. Además, realizaron jornadas de orientación con integrantes de las juntas administradoras de acueductos rurales (JAAR) sobre la prevención y el manejo adecuado de estas instalaciones.

En cuanto al suministro de agua de la ciudad de Santiago, el Minsa recibió un informe del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) sobre las verificaciones efectuadas en la captación del río Santa María, que abastece a la planta potabilizadora de Santiago de Veraguas.

El documento señala que los parámetros evaluados no mostraron alteraciones que permitan vincular directamente el evento de Remance con una afectación en esa captación. No obstante, el informe identificó variaciones en algunos parámetros de calidad del agua, por lo que se mantienen las labores de seguimiento.

El Minsa indicó que continuará coordinando con el Ministerio de Ambiente el monitoreo de las condiciones ambientales y la calidad del agua en las zonas bajo vigilancia.