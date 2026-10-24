Cuba acusa a Estados Unidos de actuar como un ‘Estado terrorista’ tras llamado de la CIA

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, acusó al Gobierno de Estados Unidos de representar una amenaza para la paz internacional, en respuesta a los mensajes difundidos en la red social X por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), que llaman a ciudadanos cubanos a establecer contacto con la agencia estadounidense.
“El gobierno de Estados Unidos actúa como un Estado terrorista y delincuente, una amenaza no solo contra Cuba, sino contra la paz internacional y contra cualquier nación con la que pueda disentir”, escribió el funcionario cubano en X.
De Cossío también calificó las acciones estadounidenses de “evidentemente criminales y agresivas” y cuestionó si la política de Washington representa los intereses de su propia población.
“¿Realmente representan la voluntad e intereses de la mayoría de los ciudadanos de EE.UU.?”, preguntó.
Por su lado, el Comando Sur de Estados Unidos publicó la tarde de este sábado 24 de octubre un mensaje atribuido a su comandante, el general Francis L. Donovan, sobre el futuro de Cuba, en el que insta a actuar para promover cambios en el país caribeño.
“El futuro de Cuba pertenece a quienes actúan. Aprovechen el momento y construyan el cambio que desean ver”, señala la publicación difundida en X.
El mensaje también cuestiona la corrupción y las desigualdades sociales, al criticar a una élite que, según el texto, vive en el lujo mientras las necesidades de los ciudadanos son ignoradas.
“Basta de promesas rotas, corrupción rampante o tolerar a una clase elitista que vive en el lujo mientras los ciudadanos son ignorados. Ahora es el momento”, añade el comunicado.
La publicación no menciona medidas concretas ni anuncia acciones militares contra Cuba.
El mensaje se centra en un llamado al cambio, acompañado de críticas al sistema político y a las élites del país.
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