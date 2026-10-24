Cuba acusa a Estados Unidos de actuar como un ‘Estado terrorista’ tras llamado de la CIA

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, acusó al Gobierno de Estados Unidos de representar una amenaza para la paz internacional, en respuesta a los mensajes difundidos en la red social X por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), que llaman a ciudadanos cubanos a establecer contacto con la agencia estadounidense.

“El gobierno de Estados Unidos actúa como un Estado terrorista y delincuente, una amenaza no solo contra Cuba, sino contra la paz internacional y contra cualquier nación con la que pueda disentir”, escribió el funcionario cubano en X.

De Cossío también calificó las acciones estadounidenses de “evidentemente criminales y agresivas” y cuestionó si la política de Washington representa los intereses de su propia población.