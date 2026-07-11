Marco Rubio exige la liberación inmediata de los presos políticos en Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió este sábado la liberación inmediata de los presos políticos cubanos al conmemorarse cinco años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J), cuando miles de ciudadanos salieron a las calles para reclamar libertades y mejores condiciones de vida.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Rubio afirmó que el régimen comunista cubano “sofocó brutalmente las pacíficas manifestaciones” y volvió a silenciar las demandas de los ciudadanos por “derechos básicos, dignidad y oportunidades”.

”Hasta el día de hoy, cientos de cubanos permanecen injustamente detenidos, sufriendo condiciones brutales, por el simple pecado de preguntar por qué los cubanos no pueden poseer libremente negocios, participar en el proceso político o proveer para sí mismos y sus familias. El régimen debe liberar a estos prisioneros políticos de inmediato”, expresó el jefe de la diplomacia estadounidense.

En su declaración, Rubio aseguró que el presidente Donald Trump y su administración desean un futuro distinto para la isla, basado en mayores libertades y oportunidades para la población cubana.

”El presidente Trump y yo queremos un futuro mejor para Cuba, en el que los cubanos tengan mayores oportunidades, libertad, dignidad”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que ese futuro implica que Cuba deje de albergar “operaciones militares, de inteligencia, terroristas y subversivas hostiles de potencias extranjeras” a escasas 90 millas del territorio estadounidense.

El secretario de Estado reiteró que Washington continuará utilizando todas las herramientas disponibles para promover cambios políticos y económicos en Cuba.

”Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para impulsar reformas económicas y políticas significativas en Cuba y para proteger a los estadounidenses de amenazas subversivas que emanan de Cuba”, afirmó.